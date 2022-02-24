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https://tr.sputniknews.com/20220224/tayvan-hava-savunma-bolgemize-9-cin-savas-ucagi-girdi-1054207606.html
Tayvan: Hava savunma bölgemize 9 Çin savaş uçağı girdi
Tayvan: Hava savunma bölgemize 9 Çin savaş uçağı girdi
Rusya'nın Donbass'da özel operasyon başlattığı gün Tayvan'dan Çin'e yine ihlal suçlaması geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ)... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T17:19+0300
2022-02-24T18:27+0300
dünya
tayvan
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abd
savaş uçağı
ihlal
hava savunma
bölge
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Dünyanın Ukrayna kriziyle meşgul olduğu sırada ABD destekli Tayvan, Çin savaş uçaklarının 'hava savunma teşhis bölgesini (ADIZ) ihlal etmesine' dair gerilimi yeninden harladı. Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Güney Çin Denizi'nin üst ucunda, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in 8 J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağı 'ihlalde' bulundu. Rutin bakanlık açıklamasında, Tayvan savaş uçaklarının Çin savaş uçaklarını uyarmak için havalandığı ve Çin'in faaliyetlerini izlemek için hava savunma füzelerinin konuşlandırıldığı söylendi. Tayvan, son 2 yıldır, Çin savaş uçaklarının Tayvan adasına yaklaşmamasına rağmen sürekli olarak Pekin'e ADIZ ihlali suçlamasında bulunuyor. Gelgelelim uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor.Tayvan Savunma Bakanlığı, 23 Ocak'ta aynı bölgeye 39 Çin savaş uçağının girdiğini duyurmuştu.Ülkede alarm düzeyini yükselten Tayvan yönetiminde Rusya'nın Donbass operasyonunun Çin tarafından Tayvan'a yönelik avantaja çevrilebileceği endişesi hakim.'Tek Çin' politikası uygulayan Pekin, Washington'ın Taipei'ye silah satışlarını veya diğer destek gösterilerini rutin olarak kınıyor. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, bugünkü basın toplantısında ABD'nin yeni Hint-Pasifik stratejisi sorulduğunda, 'Tayvan'ın Çin'in temel meselesi olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini' yineledi. Tan, "ABD tarafını Tayvan meselesindeki yüksek hassasiyeti tanımaya, Çin'in iç işlerine karışmayı ve Tayvan meselesinde ateşle oynamayı bırakmaya çağırıyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211008/abd-ozel-kuvvetleri-tayvan-ordusunu-gizlice-egitiyor-1049640187.html
https://tr.sputniknews.com/20211006/silahlanma-yarisindaki-tayvandan-cin-2025te-adayi-isgal-edebilir-iddiasi-1049584080.html
https://tr.sputniknews.com/20210319/tayvanda-yurttaslara-cagri-lutfen-bedava-susi-kampanyasindan-yararlanmak-ugruna-adinizi-somon-1044066537.html
https://tr.sputniknews.com/20201127/tayvan-parlamentosunda-milletvekilleri-birbirine-bagirsak-firlatti-1043305519.html
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tayvan, çin, abd, savaş uçağı, ihlal, hava savunma, bölge

Tayvan: Hava savunma bölgemize 9 Çin savaş uçağı girdi

17:19 24.02.2022 (güncellendi: 18:27 24.02.2022)
© DHAABD ve Japonya ikili tatbikatının ardından 39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında
ABD ve Japonya ikili tatbikatının ardından 39 Çin savaş uçağı, Tayvan hava sahasında - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© DHA
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Rusya'nın Donbass'da özel operasyon başlattığı gün Tayvan'dan Çin'e yine ihlal suçlaması geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı hava savunma teşhis bölgesine (ADIZ) Çin'in 9 savaş uçağının girdiğini duyurdu.
Dünyanın Ukrayna kriziyle meşgul olduğu sırada ABD destekli Tayvan, Çin savaş uçaklarının 'hava savunma teşhis bölgesini (ADIZ) ihlal etmesine' dair gerilimi yeninden harladı.
Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Güney Çin Denizi'nin üst ucunda, Çin'e bağlı Hong Kong, Filipinler ve Tayvan arasında yer alan Pratas Adası'nın kuzeydoğusunda Çin'in 8 J-16 avcı uçağı ve bir Y-8 keşif uçağı 'ihlalde' bulundu. Rutin bakanlık açıklamasında, Tayvan savaş uçaklarının Çin savaş uçaklarını uyarmak için havalandığı ve Çin'in faaliyetlerini izlemek için hava savunma füzelerinin konuşlandırıldığı söylendi.
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8 Ekim 2021, 11:43
Tayvan, son 2 yıldır, Çin savaş uçaklarının Tayvan adasına yaklaşmamasına rağmen sürekli olarak Pekin'e ADIZ ihlali suçlamasında bulunuyor.
Gelgelelim uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen ADIZ, genelde ülkeler tarafından tek taraflı ilan ediliyor.
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Ülkede alarm düzeyini yükselten Tayvan yönetiminde Rusya'nın Donbass operasyonunun Çin tarafından Tayvan'a yönelik avantaja çevrilebileceği endişesi hakim.
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'Tek Çin' politikası uygulayan Pekin, Washington'ın Taipei'ye silah satışlarını veya diğer destek gösterilerini rutin olarak kınıyor. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Tan Kefei, bugünkü basın toplantısında ABD'nin yeni Hint-Pasifik stratejisi sorulduğunda, 'Tayvan'ın Çin'in temel meselesi olduğunu ve hiçbir dış müdahaleye müsamaha gösterilmeyeceğini' yineledi. Tan, "ABD tarafını Tayvan meselesindeki yüksek hassasiyeti tanımaya, Çin'in iç işlerine karışmayı ve Tayvan meselesinde ateşle oynamayı bırakmaya çağırıyoruz" dedi.
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