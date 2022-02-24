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THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu
THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile THY'nin bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna hava sahası, Putin'in Ukrayna'nın doğusuna başlattığı harekat sonrasında sivil uçuşlara kapatıldı.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.
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THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu

08:30 24.02.2022
© AATHY-Türk Hava Yolları
THY-Türk Hava Yolları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile THY'nin bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Ukrayna hava sahası, Putin'in Ukrayna'nın doğusuna başlattığı harekat sonrasında sivil uçuşlara kapatıldı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.
THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.
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