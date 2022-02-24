https://tr.sputniknews.com/20220224/thy-ukrayna-ucuslarini-durdurdu-1054181766.html
THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu
THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu
Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile THY'nin bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T08:30+0300
2022-02-24T08:30+0300
2022-02-24T08:30+0300
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Ukrayna hava sahası, Putin'in Ukrayna'nın doğusuna başlattığı harekat sonrasında sivil uçuşlara kapatıldı.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.
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thy, ukrayna, rusya
THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu
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Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile THY'nin bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Ukrayna hava sahası, Putin'in Ukrayna'nın doğusuna başlattığı harekat sonrasında sivil uçuşlara kapatıldı.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.
THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.