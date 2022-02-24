https://tr.sputniknews.com/20220224/thy-ukrayna-ucuslarini-durdurdu-1054181766.html

THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu

THY, Ukrayna uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile THY'nin bugünkü tüm Ukrayna seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

thy

ukrayna

rusya

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Ukrayna hava sahası, Putin'in Ukrayna'nın doğusuna başlattığı harekat sonrasında sivil uçuşlara kapatıldı.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir" dedi.THY, Ukrayna'da başkent Kiev, Herson, Harkiv, Lviv, Mykolaiv, Odessa ve Zaporijya kentlerine karşılıklı seferler düzenliyordu.

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