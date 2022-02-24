https://tr.sputniknews.com/20220224/tortum-selalesinden-9-gun-sonra-yeniden-su-akmaya-basladi-1054203269.html
Tortum Şelalesi’nden 9 gün sonra yeniden su akmaya başladı
Tortum Şelalesi’nden 9 gün sonra yeniden su akmaya başladı
Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi’nden gerçekleştirilen tadilat... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:50+0300
2022-02-24T15:50+0300
2022-02-24T15:50+0300
yaşam
tortum
şelale
iklim değişikliği
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Tortum Şelalesi, 15 Şubat tarihinde kanal arızası nedeniyle tadilat yapılırken susuz kalmıştı. Şelaleden 9 gün sonra yeniden su akmaya başladı.Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten akan şelalenin suyunun kesilmesi tepki toplamıştı.Tortum Şelalesi işletme sahibi Şaban Ata, “Şükür Tortum Şelalesi can suyuna kavuştu. Burası kaderine terkedilmedi. Su candır, su hayattır, enerjimiz ve oksijenimiz buradan kaynaklanıyor. Medyamız ve devlet büyüklerimizin katkılarıyla suya tekrar kavuştuk. Tadilat nedeniyle kesilen su bugün yeniden açıldı. 9 gün aranın ardından tekrar eskisi gibi akıyor. Yetkililer çok destek verdi ve su açıldı. Mahkeme kararı var ve su şu andan itibaren açık kalacak. Şükür şelalelimiz özgürlüğüne kavuştu. Umarım şelale tekrar kaderine terk edilmez” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/asya-ve-avrupanin-en-yuksegi-tortum-selalesi-kurudu-1054077851.html
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tortum , şelale, iklim değişikliği
Tortum Şelalesi’nden 9 gün sonra yeniden su akmaya başladı
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Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalelerinden olan ve UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi’nden gerçekleştirilen tadilat sonrası yeniden su akmaya başladı.
Tortum Şelalesi, 15 Şubat tarihinde kanal arızası nedeniyle tadilat yapılırken susuz kalmıştı. Şelaleden 9 gün sonra yeniden su akmaya başladı.
Yılda ortalama 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten akan şelalenin suyunun kesilmesi tepki toplamıştı.
Tortum Şelalesi işletme sahibi Şaban Ata, “Şükür Tortum Şelalesi can suyuna kavuştu. Burası kaderine terkedilmedi. Su candır, su hayattır, enerjimiz ve oksijenimiz buradan kaynaklanıyor. Medyamız ve devlet büyüklerimizin katkılarıyla suya tekrar kavuştuk. Tadilat nedeniyle kesilen su bugün yeniden açıldı. 9 gün aranın ardından tekrar eskisi gibi akıyor. Yetkililer çok destek verdi ve su açıldı. Mahkeme kararı var ve su şu andan itibaren açık kalacak. Şükür şelalelimiz özgürlüğüne kavuştu. Umarım şelale tekrar kaderine terk edilmez” dedi.