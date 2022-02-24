https://tr.sputniknews.com/20220224/turkiye-ve-ermenistan-normallesme-sureci-ozel-temsilcileri-viyanada-bir-araya-geldi-1054201950.html

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri, Viyana'da bir araya geldi

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri, Viyana'da bir araya geldi

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Viyana’da bir araya geldi. Türkiye'yi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç temsil ederken... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T15:35+0300

2022-02-24T15:35+0300

2022-02-24T15:35+0300

politika

dışişleri bakanlığı

ermenistan

türkiye

serdar kılıç

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Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, "Özel Temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova’da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyid etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.Bakanlık açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:"Bu çerçevede, atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir."

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dışişleri bakanlığı, ermenistan, türkiye, serdar kılıç