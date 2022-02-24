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Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri, Viyana'da bir araya geldi
Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri, Viyana'da bir araya geldi
Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Viyana’da bir araya geldi. Türkiye'yi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç temsil ederken... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T15:35+0300
2022-02-24T15:35+0300
politika
dışişleri bakanlığı
ermenistan
türkiye
serdar kılıç
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Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, "Özel Temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova’da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyid etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.Bakanlık açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:"Bu çerçevede, atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir."
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dışişleri bakanlığı, ermenistan, türkiye, serdar kılıç

Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri, Viyana'da bir araya geldi

15:35 24.02.2022
© AATürkiye - Ermenistan
Türkiye - Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Viyana’da bir araya geldi. Türkiye'yi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç temsil ederken, Ermenistan adına da görüşmeye Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan katıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye yönelik yapılan açıklamada, "Özel Temsilciler, görüşmelerin nihai amacının Moskova’da yapılan ilk toplantıda ifade edildiği üzere, Türkiye ve Ermenistan arasında tam normalleşmeyi sağlamak olduğunu teyid etmişlerdir" ifadelerine yer verildi.
Bakanlık açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:
"Bu çerçevede, atılabilecek olası somut adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar ve süreci ön koşullar olmaksızın sürdürme konusundaki uzlaşılarını yinelemişlerdir."
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