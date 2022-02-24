https://tr.sputniknews.com/20220224/turkiyede-son-24-saatte-79-bin-708-kisinin-testi-pozitif-cikti-281-kisi-yasamini-yitirdi-1054212721.html

Türkiye'de son 24 saatte 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 281 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 79 bin 708 yeni vakanın olduğunu açıkladı. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T20:13+0300

2022-02-24T20:13+0300

2022-02-24T20:37+0300

koronavirüs

türkiye’de kovid-19 salgını

fahrettin altun

omicron

vaka

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.24 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye’de kovid-19 salgını, fahrettin altun, omicron, vaka