https://tr.sputniknews.com/20220224/tutukludan-doktora-saldiri-sendika-hekimlerin-can-guvenligi-saglanana-kadar-gorevden-cekildi-1054210042.html

Tutukludan doktora saldırı: Sendika, hekimlerin can güvenliği sağlanana kadar görevden çekildi

Tutukludan doktora saldırı: Sendika, hekimlerin can güvenliği sağlanana kadar görevden çekildi

Manisa'da, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne jandarma eşliğinde cezaevinden muayeneye gelen tutuklu, raporu olmadığı için istediği ilacı yazmayan... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T18:07+0300

2022-02-24T18:07+0300

2022-02-24T18:07+0300

türkiye

doktor

manisa

saldırı

sendika

iş bırakma

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Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi nöroloji polikliniğinde meydana gelen olayda, jandarmanın muayene için getirdiği erkek hasta, Nöroloji Uzmanı Dr. Bahadır Erdoğan'dan farklı bir ilaç yazmasını istedi. Dr. Erdoğan, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek bu talebi reddetti. Bunun üzerine hasta ve doktor arasında tartışma çıktı. Tutuklu hasta, Dr. Erdoğan'a poliklinik koridorunda tekme attı. Saldırıya jandarma ekibi müdahale etti. Dr. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastane yönetimi ve Dr. Erdoğan tutuklu hakkında polise şikayetçi oldu.Olayın ardından Hekim Birliği Sendikası'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada "Manisa Akhisar Devlet Hastanesi'nde Nöroloji doktorumuza kolluk kuvveti kontrolünde bulunmasına rağmen bir tutuklu fiziki müdahalede bulunarak saldırmıştır. Sendikamız olaya derhal müdahil olmuştur. Manisa Akhisar Devlet Hastanesi'nde bulunan tüm hekimlerimiz için can güvenlikleri sağlanıncaya kadar görevden çekilme yönünde karar alınmıştır. Durum başhekime tebliğ edilmiştir. Başhekimlik hekim arkadaşlarımızın can güvenliğinin sağlandığını resmi olarak tebliğ ettiğinde poliklinikler hizmeti verilmeye devam edecektir" dendi.

türkiye

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doktor, manisa, saldırı, sendika, iş bırakma