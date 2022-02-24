https://tr.sputniknews.com/20220224/twitter-rusya-ordusu-hakkinda-paylasim-yapan-bazi-hesaplari-yanlislikla-askiya-aldik-1054187308.html
Twitter: Rusya ordusu hakkında paylaşım yapan bazı hesapları 'yanlışlıkla' askıya aldık
Twitter: Rusya ordusu hakkında paylaşım yapan bazı hesapları 'yanlışlıkla' askıya aldık
Rusya'nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan 'yaklaşık 12 hesabı yanlışlıkla askıya aldığını, bunun kendi hatası olduğunu' söyleyen Twitter, "Etkilenen... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
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Twitter (TWTR.N), Rusya'nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan yaklaşık 12 hesabı askıya almasının 'yanlışlıkla' olduğuna dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre hesapların askıya alınması, 'koordineli bir bot kampanyasından veya hesapların diğer kullanıcılar tarafından toplu olarak bildirilmesinden kaynaklanmadı'.Twitter sözcüsünün açıklamasında "Yeni ortaya çıkarak politikalarımızı ihlal eden anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu sefer, bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemini yanlışlıkla gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi proaktif olarak yeniden etkinleştirdik" denildi. Twitter sözcüsü, sosyal medya platformunun sentetik ve manipüle edilmiş medyaya karşı kurallarına dayanarak hareket ederken yanlışlık yaptıklarını söyledi.Twitter'ın site bütünlüğünden sorumlu baş yetkilisi Yoel Roth, şirketin olanları yakından araştırdığını, ancak toplu bildirmelerin bir faktör olmadığını söyledi. Roth, "Tam da bununla ne kadar kolay oynanabileceğinden ötürü bildirme hacmine göre otomatik yaptırımları tetiklemiyoruz" dedi.
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Twitter: Rusya ordusu hakkında paylaşım yapan bazı hesapları 'yanlışlıkla' askıya aldık
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Rusya'nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan 'yaklaşık 12 hesabı yanlışlıkla askıya aldığını, bunun kendi hatası olduğunu' söyleyen Twitter, "Etkilenen bir dizi hesaba erişimi proaktif olarak yeniden etkinleştirdik" dedi.
Twitter (TWTR.N), Rusya'nın askeri manevraları hakkında paylaşım yapan yaklaşık 12 hesabı askıya almasının 'yanlışlıkla' olduğuna dair açıklama yaptı. Açıklamaya göre hesapların askıya alınması, 'koordineli bir bot kampanyasından veya hesapların diğer kullanıcılar tarafından toplu olarak bildirilmesinden kaynaklanmadı'.
Twitter sözcüsünün açıklamasında "Yeni ortaya çıkarak politikalarımızı ihlal eden anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu sefer, bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemini yanlışlıkla gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi proaktif olarak yeniden etkinleştirdik" denildi.
Twitter sözcüsü, sosyal medya platformunun sentetik ve manipüle edilmiş medyaya karşı kurallarına dayanarak hareket ederken yanlışlık yaptıklarını söyledi.
Twitter'ın site bütünlüğünden sorumlu baş yetkilisi Yoel Roth, şirketin olanları yakından araştırdığını, ancak toplu bildirmelerin bir faktör olmadığını söyledi. Roth, "Tam da bununla ne kadar kolay oynanabileceğinden ötürü bildirme hacmine göre otomatik yaptırımları tetiklemiyoruz" dedi.