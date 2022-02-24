https://tr.sputniknews.com/20220224/uefadan-acil-toplanti-karari-1054199243.html

UEFA'dan acil toplantı kararı

UEFA'dan acil toplantı kararı

UEFA, Rusya'nın Donbass'a gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle yarın acil toplantı düzenleyecek. 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T14:42+0300

2022-02-24T14:42+0300

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spor

donbass

ukrayna

uefa

federasyon

karar

toplantı

rusya

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Organizasyondan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun değişimini takiben, UEFA Başkanı, değerlendirme yapmak ve gerekli tüm kararları almak için 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da için İcra Komitesi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "UEFA İcra Komitesi toplantısından sonra daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır" dendi.

https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html

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donbass, ukrayna, uefa, federasyon, karar, toplantı, rusya