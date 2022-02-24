Türkiye
SON DAKİKA| FSB: Ukrayna sınır güçleri, Rusya sınırındaki görev yerlerini terk etti
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220224/uefadan-acil-toplanti-karari-1054199243.html
UEFA'dan acil toplantı kararı
UEFA'dan acil toplantı kararı
UEFA, Rusya'nın Donbass'a gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle yarın acil toplantı düzenleyecek. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:42+0300
2022-02-24T14:57+0300
spor
donbass
ukrayna
uefa
federasyon
karar
toplantı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051571202_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_159ef7d54bc8d0ee866f64a697f1c634.jpg
Organizasyondan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun değişimini takiben, UEFA Başkanı, değerlendirme yapmak ve gerekli tüm kararları almak için 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da için İcra Komitesi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "UEFA İcra Komitesi toplantısından sonra daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır" dendi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
donbass
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051571202_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_b6a18dfeea7ec62cff4e9ed2acfb5e69.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donbass, ukrayna, uefa, federasyon, karar, toplantı, rusya

UEFA'dan acil toplantı kararı

14:42 24.02.2022 (güncellendi: 14:57 24.02.2022)
© AAUEFA Logosu
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
UEFA, Rusya'nın Donbass'a gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle yarın acil toplantı düzenleyecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun değişimini takiben, UEFA Başkanı, değerlendirme yapmak ve gerekli tüm kararları almak için 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da için İcra Komitesi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "UEFA İcra Komitesi toplantısından sonra daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır" dendi.
Ukrayna- Kırım sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
Ukrayna krizi
Donbass'a operasyon sürüyor| Rus vekil: Zelenskiy ile diyalog işe yaramaz
10:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала