https://tr.sputniknews.com/20220224/uefadan-acil-toplanti-karari-1054199243.html
UEFA'dan acil toplantı kararı
UEFA'dan acil toplantı kararı
UEFA, Rusya'nın Donbass'a gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle yarın acil toplantı düzenleyecek. 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T14:42+0300
2022-02-24T14:42+0300
2022-02-24T14:57+0300
spor
donbass
ukrayna
uefa
federasyon
karar
toplantı
rusya
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Organizasyondan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun değişimini takiben, UEFA Başkanı, değerlendirme yapmak ve gerekli tüm kararları almak için 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da için İcra Komitesi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı" ifadeleri yer aldı.Açıklamada, "UEFA İcra Komitesi toplantısından sonra daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır" dendi.
https://tr.sputniknews.com/20220224/rusyanin-donbassa-askeri-operasyonu-suruyor-ukraynada-siki-yonetim-ilan-edildi-1054184044.html
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donbass, ukrayna, uefa, federasyon, karar, toplantı, rusya
UEFA'dan acil toplantı kararı
14:42 24.02.2022 (güncellendi: 14:57 24.02.2022) Abone ol
UEFA, Rusya'nın Donbass'a gerçekleştirdiği operasyon nedeniyle yarın acil toplantı düzenleyecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki durumun değişimini takiben, UEFA Başkanı, değerlendirme yapmak ve gerekli tüm kararları almak için 25 Şubat Cuma günü saat 10.00'da için İcra Komitesi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı" ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, "UEFA İcra Komitesi toplantısından sonra daha fazla ayrıntı paylaşılacaktır" dendi.