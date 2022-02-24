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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/ukraynadaki-bankalardan-doviz-cekmek-yasaklandi--1054193023.html
Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı
Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı
Ukrayna'daki bankalardan döviz çekme işlemlerine yasak getirilirken vatandaşların ATM'lere akın etmesi üzerine günlük para çekme limiti 100 bin Grivna olarak... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T13:07+0300
2022-02-24T13:22+0300
ukrayna krizi
ukrayna
merkez bankası
donbass
döviz
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Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Szewczenko, Rusya'nın Donbass'a operasyonuyla birlikte vatandaşların nakit çekmek üzere bankalara akın etmesi üzerine para çekmede günlük limit getirildiğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıklarken, nakit içermeyen işlemlerde ise herhangi bir sınırlama olmadığını aktardı. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Szewczenko ayrıca döviz cinsinden nakit para çekmenin tamamen yasaklandığını duyurarak, tüm yurtta bankaların açık olduğunu, bankacılık sisteminin normal şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı.
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ukrayna, merkez bankası, donbass, döviz

Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı

13:07 24.02.2022 (güncellendi: 13:22 24.02.2022)
© AABankamatik - banka - para çekme
Bankamatik - banka - para çekme - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
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Ukrayna'daki bankalardan döviz çekme işlemlerine yasak getirilirken vatandaşların ATM'lere akın etmesi üzerine günlük para çekme limiti 100 bin Grivna olarak belirlendi.
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Szewczenko, Rusya'nın Donbass'a operasyonuyla birlikte vatandaşların nakit çekmek üzere bankalara akın etmesi üzerine para çekmede günlük limit getirildiğini duyurdu.
Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıklarken, nakit içermeyen işlemlerde ise herhangi bir sınırlama olmadığını aktardı.
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Szewczenko ayrıca döviz cinsinden nakit para çekmenin tamamen yasaklandığını duyurarak, tüm yurtta bankaların açık olduğunu, bankacılık sisteminin normal şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı.
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