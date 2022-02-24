https://tr.sputniknews.com/20220224/ukraynadaki-bankalardan-doviz-cekmek-yasaklandi--1054193023.html

Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı

Ukrayna'daki bankalardan döviz çekmek yasaklandı

Ukrayna'daki bankalardan döviz çekme işlemlerine yasak getirilirken vatandaşların ATM'lere akın etmesi üzerine günlük para çekme limiti 100 bin Grivna olarak... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:07+0300

2022-02-24T13:07+0300

2022-02-24T13:22+0300

ukrayna krizi

ukrayna

merkez bankası

donbass

döviz

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Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kyrylo Szewczenko, Rusya'nın Donbass'a operasyonuyla birlikte vatandaşların nakit çekmek üzere bankalara akın etmesi üzerine para çekmede günlük limit getirildiğini duyurdu. Merkez Bankası Başkanı Szewczenko günlük para çekme limitinin 100 bin Grivna (yaklaşık 48 bin TL) olarak belirlendiğini açıklarken, nakit içermeyen işlemlerde ise herhangi bir sınırlama olmadığını aktardı. Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Szewczenko ayrıca döviz cinsinden nakit para çekmenin tamamen yasaklandığını duyurarak, tüm yurtta bankaların açık olduğunu, bankacılık sisteminin normal şekilde işlemeye devam ettiğini açıkladı.

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ukrayna, merkez bankası, donbass, döviz