Türkiye
SON DAKİKA | Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın hava üsleri etkisiz hale getirildi
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220224/ukraynanin-ankara-buyukelciligi-turkiyeyi-bu-zor-zamanda-bizi-destelemeye-cagiriyoruz-1054181055.html
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T07:50+0300
2022-02-24T09:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna
türkiye
ukrayna'nın ankara büyükelçiliği
çağrı
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044297220_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3b17c1328ae0732f79f0b68366fd384a.jpg
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/11/1044297220_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_cab2629259a2f918339c6313acb12999.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, türkiye, ukrayna'nın ankara büyükelçiliği, çağrı, rusya

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz

07:50 24.02.2022 (güncellendi: 09:10 24.02.2022)
© AATürkiye - Ukrayna
Türkiye - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2022
© AA
Abone olGoogle news
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz." açıklaması yaptı.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала