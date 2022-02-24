Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz

© AA Türkiye - Ukrayna © AA

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz." açıklaması yaptı.