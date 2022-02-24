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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız... 24.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-24T07:50+0300
2022-02-24T07:50+0300
2022-02-24T09:10+0300
ukrayna krizi
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ukrayna'nın ankara büyükelçiliği
çağrı
rusya
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Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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ukrayna, türkiye, ukrayna'nın ankara büyükelçiliği, çağrı, rusya
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz
07:50 24.02.2022 (güncellendi: 09:10 24.02.2022) Abone ol
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, "Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz." açıklaması yaptı.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz."