https://tr.sputniknews.com/20220224/uyusturucu-parasi-vermeyen-annesini-oldurdu-babasini-yaraladi-1054193822.html

Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü, babasını yaraladı

Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürdü, babasını yaraladı

Şanlıurfa’da İbrahim Halil Badıllı (28), uyuşturucu almak için para istediği annesi Hanife Badıllı’yı (76) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü, babası... 24.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-24T13:19+0300

2022-02-24T13:19+0300

2022-02-24T13:19+0300

türkiye

şanlıurfa

uyuşturucu

bağımlılık

cinayet

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Akpınar Mahallesi’nde yaşayan madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı, ailesinden uyuşturucu almak için parası istedi. Badıllı, olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Tartışma sırasında İbrahim Halil Badıllı, evde bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, annesi Hanife ile babası Emin Badıllı’ya ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Hanife Badıllı yaşamını yitirirken, Emin Badıllı ise yaralandı.Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Emin Badıllı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Adli kontrolle serbest bırakılmışAcı haberi alıp eve gelen ailenin yakınları, İbrahim Halil Badıllı'nın uyuşturucudan çok sayıda suç kaydı olduğunu, ailesini sürekli ölümle tehdit ettiğini, bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.Olayın ardından kaçan İbrahim Halil Badıllı’nın oturdukları binanın bodrum katında gizlendiği tespit edildi. Polis, Badıllı’yı yakalayarak gözaltına aldı. Apartman bahçesinde bekleyen yakınları, çelik yelek giydirerek dışarı çıkarılan Badıllı'yı linç etmek istedi. Polis ekipleri tarafından bahçeden çıkarılan İbrahim Halil Badıllı, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü.

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şanlıurfa, uyuşturucu, bağımlılık, cinayet