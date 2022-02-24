Yerinde sağlık kurulu raporu oluşturulması uygulaması ilk kez Tunceli'de başladı

“Sağlık Bakanlığımızın Tunceli, Sinop ve Bilecik illerinde uygulamaya başladığı eve ya da yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık raporu düzenlenmesi projesi, Tunceli’de başlamış bulunmakta. Şu anda bu 3 ilde eş zamanlı olarak planlama devam ediyor. Uygulama ilk olarak Tunceli’de başladı. Bu 3 ile Kayseri ve Konya da eklendi. Zaman içerisinde diğer iller de bu pilot uygulamaya dahil olacaklar.

Bu proje kapsamsında evde sağlık hizmetlerine kayıtlı eve ya da yatağa bağımlı hastalara sağlık kuruluşlarına başvurmadan sağlık kurulu raporu alma imkanı tanınıyor. Hastalarımız evde sağlık ekiplerimizle doktor e-nabız uygulamasıyla görüntülü muayene randevusu oluşturularak sağlık kuruluşlarımıza başvurmadan muayene işlemleri gerçekleştiriliyor ve sağlık kurulunda son görüşmesi tamamlanıyor. Hazırlanan sağlık kurulu raporları da e-devlet sistemleri üzerine entegre edilerek oradan rapora ulaşılabilir hale geliyor. Bu proje kapsamında bugün ilimizde ikinci kişinin randevuları oluşturuldu. Kişi hakkında düzenlenen sağlık raporuna ilgili e-devlet sistemi üzerinden ulaşılabilecek."