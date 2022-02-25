https://tr.sputniknews.com/20220225/22-yasindaki-melike-baki-yurt-odasinda-olu-bulundu-1054234558.html

22 yaşındaki Melike Baki, yurt odasında ölü bulundu

22 yaşındaki Melike Baki, yurt odasında ölü bulundu

Denizli’de üniversite okuyan 22 yaşındaki Melike Baki, kaldığı öğrenci yurdunda ölü olarak bulundu. Sakaryalı Baki'nin şüpheli ölümüne ilişkin inceleme... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T13:49+0300

2022-02-25T13:49+0300

2022-02-25T13:49+0300

yaşam

üniversite

öğrenci

öğrenci yurdu

denizli

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Denizli'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Melike Baki, kaldığı öğrenci yurdunda ölü olarak bulundu.Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan bir üniversite yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve üniversite okumak için Denizli’ye giden Melike Baki'nin, kaldığı yurtta cansız bedeni bulundu.Yurt yetkililerin polis ekiplerine haber vermeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melike Baki'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.Melike'nin cenazesi ise, Sakarya’nın Karasu ilçesinde bulunan Gölköprü Mahalle Merkez Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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üniversite, öğrenci, öğrenci yurdu, denizli