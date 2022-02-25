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27 bin 500 liralık 'süs' hırsızlığı: Sadece güneş gözlüğü ve ziynet eşyaları çaldı
27 bin 500 liralık 'süs' hırsızlığı: Sadece güneş gözlüğü ve ziynet eşyaları çaldı
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından 107 güneş gözlüğü, 66 adet toka ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T11:48+0300
2022-02-25T11:51+0300
yaşam
hırsızlık
süs
eskişehir
asayiş
eskişehir emniyet müdürlüğü
çalıntı
ziynet eşyası
güneş gözlüğü
bilezik
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir'in Zafer Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olan şüpheli B.S., ekipler tarafından yakalandı. 27 bin 500 liralık eşya çaldıFarklı zamanlarda çalınan 107 adet güneş gözlüğü, 66 adet toka, 1 çift altın küpe, 4 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen ve piyasa değeri toplamda 27 bin 500 lira olan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olan B.S., emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20210919/diyarbakirda-suslu-kadinlar-bisiklet-turu-1049047467.html
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27 bin 500 liralık 'süs' hırsızlığı: Sadece güneş gözlüğü ve ziynet eşyaları çaldı

11:48 25.02.2022 (güncellendi: 11:51 25.02.2022)
© İHA / BAHADIR TURGUT'Süslü' hırsızın çaldığı eşyalar
'Süslü' hırsızın çaldığı eşyalar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA / BAHADIR TURGUT
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Eskişehir’de polis ekipleri tarafından 107 güneş gözlüğü, 66 adet toka ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir'in Zafer Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olan şüpheli B.S., ekipler tarafından yakalandı.

27 bin 500 liralık eşya çaldı

Farklı zamanlarda çalınan 107 adet güneş gözlüğü, 66 adet toka, 1 çift altın küpe, 4 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen ve piyasa değeri toplamda 27 bin 500 lira olan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olan B.S., emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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