https://tr.sputniknews.com/20220225/27-bin-500-liralik-sus-hirsizligi-sadece-gunes-gozlugu-ve-toka-gibi-esyalar-caldi-1054226759.html

27 bin 500 liralık 'süs' hırsızlığı: Sadece güneş gözlüğü ve ziynet eşyaları çaldı

27 bin 500 liralık 'süs' hırsızlığı: Sadece güneş gözlüğü ve ziynet eşyaları çaldı

Eskişehir’de polis ekipleri tarafından 107 güneş gözlüğü, 66 adet toka ve ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T11:48+0300

2022-02-25T11:48+0300

2022-02-25T11:51+0300

yaşam

hırsızlık

süs

eskişehir

asayiş

eskişehir emniyet müdürlüğü

çalıntı

ziynet eşyası

güneş gözlüğü

bilezik

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda, Eskişehir'in Zafer Mahallesi’nde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili olan şüpheli B.S., ekipler tarafından yakalandı. 27 bin 500 liralık eşya çaldıFarklı zamanlarda çalınan 107 adet güneş gözlüğü, 66 adet toka, 1 çift altın küpe, 4 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet altın yüzük ele geçirildi. Ele geçirilen ve piyasa değeri toplamda 27 bin 500 lira olan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi olan B.S., emniyette ki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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