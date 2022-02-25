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ABD'de maske önlemleri gevşetilecek
ABD'de maske önlemleri gevşetilecek
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T13:27+0300
2022-02-25T13:27+0300
koronavirüs
abd
maske
kovid-19
kural
kısıtlama
karar
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ABD yönetiminin, Kovid-19'un bulaşmasını önlemeye yönelik maske kullanım zorunluluğunu büyük ölçüde kaldıracağı bildirildi.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, maske kullanım şartlarının gevşetilmesiyle birçok bölgede kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kalkacak.CDC, maske kullanımının önerilmesinin gerekliliğine artık Kovid-19 vaka sayıları yerine daha toplumsal risk odaklı bir ölçümle karar verecek.Yeni ölçümde, vaka sayıları dikkate alınmakla birlikte omicron varyantının ortaya çıkmasıyla büyük oranda iyileşen hastaneye yatışlar ve yerel hastanelerin kapasiteleri de değerlendirilecek.Buna göre, bazı bölgelerde maske kullanım zorunluluğu tamamen kaldırılırken, bazılarında ise okullar ve hastanelerde maske kullanılmaya devam edilecek.CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, henüz resmi olarak duyurulmayan yeni değerlendirme yöntemiyle ilgili, "Hastanelerin kapasitelerini önemli bir baskı göstergesi olarak dikkate almalıyız. Hastanelerimizin kalp krizi ve felç geçiren insanlara bakabilmesi gerekiyor. Acil servislerimize acil durumlarla başvuran hastaların yoğunluk sebebiyle uzun sıralarda beklememeleri lazım" ifadelerini kullanmıştı.Walensky, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "CDC olarak Covid-19'la mücadelede odağımızı ciddi sonuçların önlenmesine ve sağlık sistemindeki yükün hafifletilmesine kaydıracağız" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220223/prof-dr-kucuk-maskeler-3-4-saate-bir-degistirilmeli-1054163713.html
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abd, maske, kovid-19, kural, kısıtlama, karar

ABD'de maske önlemleri gevşetilecek

13:27 25.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermidABD - koronavirüs - Kovid-19 - maske
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
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ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek.
ABD yönetiminin, Kovid-19'un bulaşmasını önlemeye yönelik maske kullanım zorunluluğunu büyük ölçüde kaldıracağı bildirildi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, maske kullanım şartlarının gevşetilmesiyle birçok bölgede kapalı alanlarda maske kullanımı zorunluluğu kalkacak.
CDC, maske kullanımının önerilmesinin gerekliliğine artık Kovid-19 vaka sayıları yerine daha toplumsal risk odaklı bir ölçümle karar verecek.
Yeni ölçümde, vaka sayıları dikkate alınmakla birlikte omicron varyantının ortaya çıkmasıyla büyük oranda iyileşen hastaneye yatışlar ve yerel hastanelerin kapasiteleri de değerlendirilecek.
Buna göre, bazı bölgelerde maske kullanım zorunluluğu tamamen kaldırılırken, bazılarında ise okullar ve hastanelerde maske kullanılmaya devam edilecek.
CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, henüz resmi olarak duyurulmayan yeni değerlendirme yöntemiyle ilgili, "Hastanelerin kapasitelerini önemli bir baskı göstergesi olarak dikkate almalıyız. Hastanelerimizin kalp krizi ve felç geçiren insanlara bakabilmesi gerekiyor. Acil servislerimize acil durumlarla başvuran hastaların yoğunluk sebebiyle uzun sıralarda beklememeleri lazım" ifadelerini kullanmıştı.
Walensky, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "CDC olarak Covid-19'la mücadelede odağımızı ciddi sonuçların önlenmesine ve sağlık sistemindeki yükün hafifletilmesine kaydıracağız" açıklamasında bulunmuştu.
kar, maske, Türkiye koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2022
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Prof. Dr. Küçük: Maskeler 3-4 saate bir değiştirilmeli
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