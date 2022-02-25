https://tr.sputniknews.com/20220225/afad-ukraynaya-5-tir-yardim-malzemesi-gonderiyoruz-1054250084.html

AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz

AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz

AFAD, Rusya'nın askeri operasyonlarının devam ettiği Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım göndereceğini duyurdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T19:47+0300

2022-02-25T19:47+0300

2022-02-25T19:49+0300

ukrayna krizi

afad

ukrayna

tir

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054250059_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_6572a24c9d2a831f4be2d858147997f5.jpg

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afad, ukrayna, tir, rusya