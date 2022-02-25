https://tr.sputniknews.com/20220225/afad-ukraynaya-5-tir-yardim-malzemesi-gonderiyoruz-1054250084.html
AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz
AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz
AFAD, Rusya'nın askeri operasyonlarının devam ettiği Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım göndereceğini duyurdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T19:47+0300
2022-02-25T19:47+0300
2022-02-25T19:49+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.
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afad, ukrayna, tir, rusya
AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz
19:47 25.02.2022 (güncellendi: 19:49 25.02.2022) Abone ol
AFAD, Rusya'nın askeri operasyonlarının devam ettiği Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım göndereceğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.