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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220225/afad-ukraynaya-5-tir-yardim-malzemesi-gonderiyoruz-1054250084.html
AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz
AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz
AFAD, Rusya'nın askeri operasyonlarının devam ettiği Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım göndereceğini duyurdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T19:47+0300
2022-02-25T19:49+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.
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afad, ukrayna, tir, rusya

AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz

19:47 25.02.2022 (güncellendi: 19:49 25.02.2022)
© Twitter/AFADAFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz
AFAD: Ukrayna'ya 5 TIR yardım malzemesi gönderiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© Twitter/AFAD
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AFAD, Rusya'nın askeri operasyonlarının devam ettiği Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım göndereceğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım malzemesi göndereceğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığımız tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 TIR yardım malzemesini, insani yardım ekibimiz ile birlikte bölgeye gönderiyoruz” denildi.
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