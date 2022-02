https://tr.sputniknews.com/20220225/ak-partili-akbasoglu-guclendirilmis-parlamenter-sistem-onerisi-vesayet-odaklarini-geri-cagirmaktir-1054242136.html

AK Partili Akbaşoğlu: Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi, vesayet odaklarını geri çağırmaktır

25.02.2022

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Nükleer Düzenleme ile Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun tekliflerinin TBMM'ye sunulduğunu belirterek, Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'nin yetiştiği takdirde haftaya Genel Kurul gündemine alınacağını söyledi.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, barışa, istikrara ve huzura vurulmuş büyük bir darbe olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, her iki ülkeyle de diyalog kurabilen, diplomasiyi her zaman önceleyen Türkiye'nin insanlığın barış, huzur ve güvenliği için nasıl büyük bir çaba sarf ettiğinin bütün dünya tarafından görüldüğünü dile getirdi.Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kabul etmediklerini vurgulayan Akbaşoğlu, Rusya'nın bir an evvel bu harekatı durdurarak ikili görüşmeler ve diplomasi ile huzur ve istikrarın sağlanması noktasında adım atmasının en doğru yol olduğunu söyledi.Akbaşoğlu, meselenin Türkiye'de iç politika malzemesi yapılmasını ciddiyetsizlik olarak gördüklerini belirten Akbaşoğlu, "Neredeyse Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın müsebbibi olarak Türkiye'nin ve Sayın Erdoğan'ın gösterilmesine dönük muhalefetin yaklaşımını milletimizin mahşeri vicdanına havale ediyorum. Bu, kin ve nefretin, hırs ve hasedin nasıl bir noktaya geldiğinin en açık tezahürüdür, delilidir. Türkiye'yi düşünerek hareket eden bir milli muhalefet yaklaşımının böyle bir yorumlamada bulunmaması bütün milletimizin beklentisidir. Hiç olmazsa milli meselelerde partizanca, siyasi rant peşinde koşarcasına davranmayın." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan Akbaşoğlu, 27 Şubat 2011 yılında vefat eden merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı ise vefat yıldönümü nedeniyle rahmetle andı.'Güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi, vesayet odaklarını geri çağırmaktır'AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 28 Şubat tarihinin postmodern darbenin yıl dönümü olmakla beraber, artık "28 Şubat ittifakı" olarak değerlendirilebilecek 6 artı 1 partinin görünür görünmez ittifakının Türkiye'ye vaatleri ile ilgili önemli bir tarihi nokta olduğunu söyledi.28 Şubat'ın FETÖ'nün önünü açmış uluslararası bir postmodern darbe olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişiminin tohumlarının yeşermesinin, FETÖ'nün adeta tekelleştirilmesinin vesilesi olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, şöyle devam etti:"28 Şubat'ın yıl dönümünde Türkiye'ye gelecek vadedenlerin, tam da 28 Şubat'a sebebiyet veren 'parlamenter sistemi geri getireceğiz' noktasındaki önerilerinin nasıl büyük bir mana taşıdığını da milletimizin vicdanına havale ediyorum. 28 Şubat'ta 6 artı 1 partinin bir araya gelerek, 'Parlamenter sisteme geri dönelim' çağrısı, tam da 28 Şubat postmodern darbesinin geri çağrılması önerisidir. 28 Şubat ittifakının 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' önerileri, vesayet odaklarını geri çağırmak, onlara apaçık kapı aralamaktır. Kim ne derse desin işin hakikati budur. Hiçbir takiyeci yaklaşım bu gerçeği asla değiştiremez. 28 Şubat'ta bir araya gelenler, 28 Şubat'ın ruhunu diriltmekten başka bir işe vesile olamazlar."'CHP zihniyeti, 28 Şubat'ın bizzat planlayıcısı, tetikçisidir'"CHP zihniyeti, 28 Şubat'ın bizzat planlayıcısı, tetikçisidir." diyen Akbaşoğlu, "CHP'nin peşine takılanlardan, CHP'den medet umanlardan, CHP'nin değiştiğini zannedenlerden, takiyeci yaklaşımını millete pompalamaya çalışanlardan, 28 Şubatçılardan, 28 Şubat ittifakından da bu devlete, bu millete hayır gelmeyeceği muhakkaktır." yorumunu yaptı.Sanal bir gelecek vadedilerek milletin kandırılmak istendiğini söyleyen Akbaşoğlu, 6 partinin teklifinin altının boş olduğunu, hiçbir soruna çözüm üretmeyeceğini 28 Şubat 1997 sonrasında yaşananların ortaya koyduğunu ifade etti.

