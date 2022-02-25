Türkiye
SON DAKİKA| Çekya Başbakanı, Rusya vatandaşlarına oturum izni vermeyi durdurduklarını söyledi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220225/aleyna-cakir-davasinda-umitcan-uyguna-verilen-ceza-belli-oldu-1054242819.html
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik suçlardan yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T16:19+0300
2022-02-25T16:27+0300
aleyna çakır
türkiye
ümitcan uygun
kadın cinayeti
dava
hapis cezası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043907206_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8060cc389688c32dfa00af3dc2e46440.jpg
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘bilişim sistemine usulsüz girme’ suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/umitcan-uygun-hakkinda-aleyna-cakiri-darbetmesiyle-ilgili-yeni-dava--1050195144.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043907206_0:0:1616:1212_1920x0_80_0_0_801509829ba407e34d71aff917243e67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aleyna çakır, ümitcan uygun, kadın cinayeti, dava, hapis cezası

Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu

16:19 25.02.2022 (güncellendi: 16:27 25.02.2022)
© DHAAleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Ümitcan Uygun
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik suçlardan yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘bilişim sistemine usulsüz girme’ suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.
Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen ve Ümitcan Uygun - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
TÜRKİYE
Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava
26 Ekim 2021, 15:31
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала