https://tr.sputniknews.com/20220225/aleyna-cakir-davasinda-umitcan-uyguna-verilen-ceza-belli-oldu-1054242819.html
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik suçlardan yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T16:19+0300
2022-02-25T16:19+0300
2022-02-25T16:27+0300
aleyna çakır
türkiye
ümitcan uygun
kadın cinayeti
dava
hapis cezası
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Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘bilişim sistemine usulsüz girme’ suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/umitcan-uygun-hakkinda-aleyna-cakiri-darbetmesiyle-ilgili-yeni-dava--1050195144.html
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aleyna çakır, ümitcan uygun, kadın cinayeti, dava, hapis cezası
Aleyna Çakır davasında Ümitcan Uygun'a verilen ceza belli oldu
16:19 25.02.2022 (güncellendi: 16:27 25.02.2022) Abone ol
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik suçlardan yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'e yönelik ‘konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘tehdit’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘bilişim sistemine usulsüz girme’ suçlarından yargılanan Ümitcan Uygun 4 yıl 10 ay hapis cezası aldı.
Mahkeme Uygun'a takdir indirimi uygulamadı.