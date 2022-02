https://tr.sputniknews.com/20220225/aliyevden-erdogana-erken-dogum-gunu-kutlamasi-1054223168.html

Aliyev'den Erdoğan'a erken doğum günü kutlaması

Aliyev'den Erdoğan'a erken doğum günü kutlaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik etti. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T10:14+0300

2022-02-25T10:14+0300

2022-02-25T10:14+0300

dünya

ilham aliyev

recep tayyip erdoğan

kutlama

tebrik

doğum günü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044755759_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_96907102b64d22bc5bd2d9428218be87.jpg

Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 26 Şubat doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yolladı. Azeri lider, Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, “Doğum gününüzde size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, akıllı ve ileri görüşlü liderliğiniz altında her alanda önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada söz sahibi ve büyük prestij kazanmış güçlü bir devlettir. Kararlı liderliğiniz ve çok yönlü faaliyetleriniz sayesinde, ülkenizin kapsamlı kalkınma yolu ve elde ettiği başarılar bizleri içtenlikle mutlu ediyor ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.Erdoğan’ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 'tek millet, iki devlet' ilkesine dayalı olarak bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında çok değerli bir rolü olduğunu belirten Aliyev, “Birliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmek için gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve topraklarımızın kurtuluşuna yönelik sürekli desteğiniz, ülkemizde size derin saygı ve itibar kazandırmıştır. Bu fırsatı, tarihi Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için kullanıyorum. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır” dedi.Azerbaycan’ın kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birlikleri ve verimli faaliyetleri daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığını kaydeden Azerbaycan lideri, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, kutlama, tebrik, doğum günü