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https://tr.sputniknews.com/20220225/aliyevden-erdogana-erken-dogum-gunu-kutlamasi-1054223168.html
Aliyev'den Erdoğan'a erken doğum günü kutlaması
Aliyev'den Erdoğan'a erken doğum günü kutlaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik etti. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T10:14+0300
2022-02-25T10:14+0300
dünya
ilham aliyev
recep tayyip erdoğan
kutlama
tebrik
doğum günü
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Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 26 Şubat doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yolladı. Azeri lider, Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, “Doğum gününüzde size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, akıllı ve ileri görüşlü liderliğiniz altında her alanda önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada söz sahibi ve büyük prestij kazanmış güçlü bir devlettir. Kararlı liderliğiniz ve çok yönlü faaliyetleriniz sayesinde, ülkenizin kapsamlı kalkınma yolu ve elde ettiği başarılar bizleri içtenlikle mutlu ediyor ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.Erdoğan’ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 'tek millet, iki devlet' ilkesine dayalı olarak bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında çok değerli bir rolü olduğunu belirten Aliyev, “Birliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmek için gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve topraklarımızın kurtuluşuna yönelik sürekli desteğiniz, ülkemizde size derin saygı ve itibar kazandırmıştır. Bu fırsatı, tarihi Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için kullanıyorum. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır” dedi.Azerbaycan’ın kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birlikleri ve verimli faaliyetleri daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığını kaydeden Azerbaycan lideri, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220224/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-rusyayi-yaptirimlarla-yenemezsiniz-1054216496.html
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ilham aliyev, recep tayyip erdoğan, kutlama, tebrik, doğum günü

Aliyev'den Erdoğan'a erken doğum günü kutlaması

10:14 25.02.2022
© AAErdoğan ve Aliyev
Erdoğan ve Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yarınki doğum günü dolayısıyla tebrik etti.
Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 26 Şubat doğum günü dolayısıyla tebrik mesajı yolladı.
Azeri lider, Erdoğan önderliğindeki Türkiye'nin her alanda önemli başarılara imza attığını belirterek, “Doğum gününüzde size en içten tebriklerimi ve en iyi dileklerimi iletmekten mutluluk duyuyorum. Bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti, akıllı ve ileri görüşlü liderliğiniz altında her alanda önemli başarılara imza atmış, uluslararası arenada söz sahibi ve büyük prestij kazanmış güçlü bir devlettir. Kararlı liderliğiniz ve çok yönlü faaliyetleriniz sayesinde, ülkenizin kapsamlı kalkınma yolu ve elde ettiği başarılar bizleri içtenlikle mutlu ediyor ve ilham veriyor” ifadelerini kullandı.
Erdoğan’ın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 'tek millet, iki devlet' ilkesine dayalı olarak bugünkü yüksek düzeye çıkarılmasında çok değerli bir rolü olduğunu belirten Aliyev, “Birliğimizi ve ittifakımızı güçlendirmek için gösterdiğiniz sürekli çabalarınız, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına ve topraklarımızın kurtuluşuna yönelik sürekli desteğiniz, ülkemizde size derin saygı ve itibar kazandırmıştır. Bu fırsatı, tarihi Şuşa Beyannamesi’nin onaylanmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek için kullanıyorum. Bu belge, Azerbaycan-Türkiye stratejik ittifakında yeni bir sayfa açmakta ve bölgede barış ve güvenliğe katkıda bulunmaktadır” dedi.
Azerbaycan’ın kardeş Türkiye ile her geçen gün yeni içeriklerle zenginleşen iş birlikleri ve verimli faaliyetleri daha da genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçladığını kaydeden Azerbaycan lideri, “Sevgili kardeşim, kardeş Türk halkının huzur ve refahı için yaptığınız sorumlu çalışmanızda size sağlık, uzun ömür, mutluluk ve yeni başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.
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