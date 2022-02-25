‘Almanya Kuzey Akım-2'yi NATO baskısıyla durdurdu, fiyatta psikolojik etkisi olur, 2024'te çözülür'

“Rusya dış politikayı satranç oyunu gibi ince ince dokur. Şu anda dünyada lider problemi de var. Hem ABD’de Demokratlar’ın kazandığı seçimde Biden bu işi götüremiyor, İngiltere’de pasif bir lider var. Macron, nisan ayındaki seçimlere odaklandı. Almanya’daki başbakan da göreve yeni geldi. Rusya bunu da kullanıyor. Doğalgaz petrol fiyatlarının bu kadar yükselmesi Rusya’nın cari fazla vermesine de neden oluyor. Ukrayna’yı çevreleyen askerlerin 40 bin tanesi 185 bin kişilik profesyonel bir ordunun parçası. Rusya’nın sınır ötesi müdahalesinde paraya da ihtiyacı var. Fiyatların bu seviyeye gelmesi de elini rahatlatıyor. Rusya aynen Kırım’daki ve daha önce Gürcistan’daki satranç oyununu şimdi Donbass’ta oynuyor. Siyasi olarak etkisi olduğu Rus çoğunluğun da olduğu bölgede Kırım’da yaptığı defactonun bir benzerini burada da yapıyor. Minsk anlaşması artık geçti. Putin bugün NATO ile ilgili bir çözüm planı ortaya koydu. Batı bunu ister istemez bir şekilde kabul edecek. NATO toplantısından da bir şey çıkacağını sanmıyorum. Çünkü Avrupa’da Rusya’ya karşı çıkar çatışması da var. Almanya başta olmak üzere Türkiye’nin ticari ilişkileri Rusya ile gaz ve nükleer santral bazında, petrol, buğday, gübre ithalatı konusunda çok büyük. NATO böyle bağlayıcı bir karar alamaz. Dolayısıyla Rusya kartlarını iyi oynuyor.”