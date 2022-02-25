https://tr.sputniknews.com/20220225/altin-fiyatlari-yeniden-900-liranin-altinda-1054229865.html

Altın fiyatları yeniden 900 liranın altında

Altın fiyatları yeniden 900 liranın altında

Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T12:38+0300

2022-02-25T12:38+0300

2022-02-25T12:38+0300

ekonomi

altın

çeyrek altın

gram altın

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ABD Ticaret Bakanlığı, Donbass'a operasyon düzenleyen Rusya'ya bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.Bununla birlikte küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine çıkan gram altın, 920 liraya kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 867 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 1.499 liradan, Cumhuriyet altını da 6.170 liradan satılıyor.Ons altın, haftaya 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Altın yüzde 1,5’ten fazla yükselişle 1.974 dolara kadar tırmanmıştı.

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altın, çeyrek altın, gram altın