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https://tr.sputniknews.com/20220225/altin-fiyatlari-yeniden-900-liranin-altinda-1054229865.html
Altın fiyatları yeniden 900 liranın altında
Altın fiyatları yeniden 900 liranın altında
Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:38+0300
2022-02-25T12:38+0300
ekonomi
altın
çeyrek altın
gram altın
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ABD Ticaret Bakanlığı, Donbass'a operasyon düzenleyen Rusya'ya bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.Bununla birlikte küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine çıkan gram altın, 920 liraya kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 867 lira seviyesinde bulunuyor.Çeyrek altın 1.499 liradan, Cumhuriyet altını da 6.170 liradan satılıyor.Ons altın, haftaya 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Altın yüzde 1,5’ten fazla yükselişle 1.974 dolara kadar tırmanmıştı.
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altın, çeyrek altın, gram altın

Altın fiyatları yeniden 900 liranın altında

12:38 25.02.2022
© AAAltın, külçe
Altın, külçe - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Altın fiyatları, küresel piyasalarda risk iştahının bir miktar toparlamasıyla 1,5 yılın zirvesinden geriledi. Gram altın da dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle yeniden 900 liranın altına indi.
ABD Ticaret Bakanlığı, Donbass'a operasyon düzenleyen Rusya'ya bir dizi ihracat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.
Bununla birlikte küresel altın fiyatları ve dolar kurundaki yükselişle beraber iki ayın zirvesine çıkan gram altın, 920 liraya kadar tırmandıktan sonra dolar kuru ve küresel altın fiyatlarındaki gerilemeyle 867 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 1.499 liradan, Cumhuriyet altını da 6.170 liradan satılıyor.
Ons altın, haftaya 1.893 dolar seviyesinde başlarken hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izledi. Altın yüzde 1,5’ten fazla yükselişle 1.974 dolara kadar tırmanmıştı.
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