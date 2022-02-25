https://tr.sputniknews.com/20220225/amasyada-uc-koyun-besiz-yavruladi-1054225197.html

Amasya’da 3 koyun beşiz yavruladı

Amasya’da 3 koyun beşiz yavruladı

Çoklu doğum özelliğine sahip Anadolu'ya özgü Bafra ırkı koyunlarından üçü beşiz yavruladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T11:26+0300

2022-02-25T11:26+0300

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bafra

anadolu

yaşam

kuzu

koyun

küçükbaş hayvan

tarım işletmeleri genel müdürlüğü

sakız ırkı

karakaya ırkı

amasya

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Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde doğan kuzular arasında ikiz, üçüz ve dördüz yavruların da bulunduğunu belirten İşletme Müdürü Muhammet Altıparmak, “Sezon sonunda 5 bin 500 ile 6 bin arasında kuzunun doğmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.'Personel, kuzular için 24 saat nöbet sistemi ile çalışıyor'Hepsi sağlıklı doğan kuzular ve anneleri için teknik elemanlar ile personelin 24 saat nöbet sistemiyle çalıştığına değinen Altıparmak, sevimli yavruların birkaç gün anneleriyle birlikte tutulduktan sonra özel bölmelere alınıp sürü yönetimine alıştırıldığını söyledi.Yüzde 75 Sakız ırkı ile yüzde 25 Karayaka ırkının melezinden elde edilerek 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına tescillenen Bafra ırkı koyunlar et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. Damızlık olarak satışındaki talep üzerine TİGEM tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211228/coban-cinsel-iliski-karsiliginda-suruden-3-koyun-verdi-hayvanlari-alan-kisiler-yakalandi-1052186158.html

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