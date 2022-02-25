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Amasya’da 3 koyun beşiz yavruladı
Amasya’da 3 koyun beşiz yavruladı
Çoklu doğum özelliğine sahip Anadolu'ya özgü Bafra ırkı koyunlarından üçü beşiz yavruladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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bafra
anadolu
yaşam
kuzu
koyun
küçükbaş hayvan
tarım işletmeleri genel müdürlüğü
sakız ırkı
karakaya ırkı
amasya
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Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde doğan kuzular arasında ikiz, üçüz ve dördüz yavruların da bulunduğunu belirten İşletme Müdürü Muhammet Altıparmak, “Sezon sonunda 5 bin 500 ile 6 bin arasında kuzunun doğmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.'Personel, kuzular için 24 saat nöbet sistemi ile çalışıyor'Hepsi sağlıklı doğan kuzular ve anneleri için teknik elemanlar ile personelin 24 saat nöbet sistemiyle çalıştığına değinen Altıparmak, sevimli yavruların birkaç gün anneleriyle birlikte tutulduktan sonra özel bölmelere alınıp sürü yönetimine alıştırıldığını söyledi.Yüzde 75 Sakız ırkı ile yüzde 25 Karayaka ırkının melezinden elde edilerek 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına tescillenen Bafra ırkı koyunlar et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. Damızlık olarak satışındaki talep üzerine TİGEM tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211228/coban-cinsel-iliski-karsiliginda-suruden-3-koyun-verdi-hayvanlari-alan-kisiler-yakalandi-1052186158.html
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bafra, anadolu, kuzu, koyun, küçükbaş hayvan, tarım işletmeleri genel müdürlüğü, sakız ırkı, karakaya ırkı, amasya, bafra ırkı, üçüz, ikiz, beşiz

Amasya’da 3 koyun beşiz yavruladı

11:26 25.02.2022 (güncellendi: 11:33 25.02.2022)
© İHA / MURAT ÇELİKBafra ırkına ait koyun ve kuzular
Bafra ırkına ait koyun ve kuzular - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA / MURAT ÇELİK
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Çoklu doğum özelliğine sahip Anadolu'ya özgü Bafra ırkı koyunlarından üçü beşiz yavruladı.
Amasya’daki Gökhöyük Tarım İşletmesi’nde doğan kuzular arasında ikiz, üçüz ve dördüz yavruların da bulunduğunu belirten İşletme Müdürü Muhammet Altıparmak, “Sezon sonunda 5 bin 500 ile 6 bin arasında kuzunun doğmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

'Personel, kuzular için 24 saat nöbet sistemi ile çalışıyor'

Hepsi sağlıklı doğan kuzular ve anneleri için teknik elemanlar ile personelin 24 saat nöbet sistemiyle çalıştığına değinen Altıparmak, sevimli yavruların birkaç gün anneleriyle birlikte tutulduktan sonra özel bölmelere alınıp sürü yönetimine alıştırıldığını söyledi.
Yüzde 75 Sakız ırkı ile yüzde 25 Karayaka ırkının melezinden elde edilerek 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) adına tescillenen Bafra ırkı koyunlar et kalitesi ve döl veriminin yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. Damızlık olarak satışındaki talep üzerine TİGEM tarafından işletmede ağıl ve sürü sayısında artışa gidilmişti.
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