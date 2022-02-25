https://tr.sputniknews.com/20220225/ankaparkta-hirsizlik-801-milyon-dolara-yaptirilan-tesisteki-kablolari-calmak-isteyenler-yakalandi-1054251256.html

Ankapark'ta hırsızlık: 801 milyon dolara yaptırılan tesisteki kabloları çalmak isteyenler yakalandı

Ankapark'ta hırsızlık: 801 milyon dolara yaptırılan tesisteki kabloları çalmak isteyenler yakalandı

Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara yaptırılan tesisteki kabloları çalmak isteyen kişiler yakalandı. Tesisin ABB’ye devri duruşmasının 28 Şubat’ta... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T20:47+0300

2022-02-25T20:47+0300

2022-02-25T20:47+0300

türkiye

ankara

anka park

melih gökçek

mansur yavaş

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara yaptırılan ve şu anda işletilmeyen Ankapark tesisindeki kabloları çalmak isteyen kişiler yakalandı. Tesisin ABB’ye devri duruşmasının 28 Şubat’ta görüleceği bildirildi.BirGün'de yer alan habere göre, parkın çevresinde nöbet tutan Anfa Güvenlik ekipleri, 24 Şubat 2022 tarihinde parktaki kabloları çalmak isteyen şahısları yakalayıp emniyet güçlerine teslim etti. Tesisin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devrine yönelik davanın 28 Şubat’ta görüleceği belirtildi.Duruşma 28 Şubat'taSürekli hırsızlık vakalarının yaşandığı ve çürümeye terk edilen parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devri konusundaki dava devam ediyor. Ankara 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin bir sonraki duruşma gününü 28 Şubat 2022 olarak belirlediği Ankapark’ın ABB’ye teslim edilmemesi nedeniyle yetkililer, alanın tamamen sahipsiz kalmasına, kablo hırsızlığı ile diğer hırsızlık vakalarının artmasına ve zararın her geçen gün milyonlarca lira artmasına sebep olduğunu belirtiyor.

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ankara, anka park, melih gökçek, mansur yavaş