https://tr.sputniknews.com/20220225/ankarada-akaryakit-istasyonlarinda-zam-kuyrugu-1054246139.html
Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:45+0300
2022-02-25T17:45+0300
2022-02-25T17:47+0300
benzin
petrol
motorin
görüş
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1.61 Motorinde 1.51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.Ankara'da Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/benzine-161-motorine-151-lira-zam-1054243659.html
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Osman Nuri Cerit
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benzin, petrol, motorin
Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
17:45 25.02.2022 (güncellendi: 17:47 25.02.2022) Abone ol
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1.61 Motorinde 1.51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Ankara'da Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.