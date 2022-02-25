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https://tr.sputniknews.com/20220225/ankarada-akaryakit-istasyonlarinda-zam-kuyrugu-1054246139.html
Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu
Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:45+0300
2022-02-25T17:47+0300
benzin
petrol
motorin
görüş
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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1.61 Motorinde 1.51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.Ankara'da Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
https://tr.sputniknews.com/20220225/benzine-161-motorine-151-lira-zam-1054243659.html
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benzin, petrol, motorin

Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

17:45 25.02.2022 (güncellendi: 17:47 25.02.2022)
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu
Ankara'da benzin istasyonlarında zam kuyruğu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1.61 Motorinde 1.51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.
Ankara'da Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Benzin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
EKONOMİ
Benzine 1.61, motorine 1.51 lira zam
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