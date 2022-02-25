https://tr.sputniknews.com/20220225/ankarada-akaryakit-istasyonlarinda-zam-kuyrugu-1054246139.html

Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Ankara'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu

Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T17:45+0300

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benzin

petrol

motorin

görüş

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 1.61 Motorinde 1.51 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" ifadelerine yer verildi.Ankara'da Zam uygulanmadan önce vatandaşlar depolarını doldurmak için istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

https://tr.sputniknews.com/20220225/benzine-161-motorine-151-lira-zam-1054243659.html

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2022

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benzin, petrol, motorin