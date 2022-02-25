https://tr.sputniknews.com/20220225/bakan-karaismailoglu-uzaya-2-uydu-gonderdik-1054235315.html
Bakan Karaismailoğlu: Uzaya 2 uydu gönderdik
Bakan Karaismailoğlu: Uzaya 2 uydu gönderdik
2021'de 2 uyduyu uzaya fırlatıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “20 yıl önce ‘Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:01+0300
2022-02-25T14:01+0300
2022-02-25T14:02+0300
türkiye
adil karaismailoğlu
uzay
uydu
açıklama
ak parti
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Bakan Karaismailoğlu, İzmit- Kandıra yolu Çubuklubala- Çubuklu Osmaniye Varyantı açılışı için Kocaeli'ye geldi.Karaismailoğlu, ilk olarak Kocaeli Valiliği'ni, ardından da AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle sohbet eden bakan, yaptığı açıklamada, "Karada, havada, denizde ve uzayda çalışıyoruz. Bakın 20 yıl önce 'Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Bakın, Kovid-19'un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda biz, 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik.Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları yani gözlem uyduları değil. 2021 yılında Türksat 5A uydumuzu uzaya gönderdik. 2021 yılı sonunda da Türksat 5B haberleşme uydumuzu gönderdik. Şu an yörüngesine yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu katetmeye devam ediyor. İnşallah, haziran ayı itibarıyla bütün dünyaya hizmet verecek şekilde faaliyete alacağız" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220219/bakan-karaismailoglu-cumartesi-gunu-canakkale-bogazina-adeta-bir-muhur-vurulmus-olacak-1054030496.html
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adil karaismailoğlu, uzay, uydu, açıklama, ak parti
Bakan Karaismailoğlu: Uzaya 2 uydu gönderdik
14:01 25.02.2022 (güncellendi: 14:02 25.02.2022) Abone ol
2021'de 2 uyduyu uzaya fırlatıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “20 yıl önce ‘Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Kovid-19'un dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, İzmit- Kandıra yolu Çubuklubala- Çubuklu Osmaniye Varyantı açılışı için Kocaeli'ye geldi.
Karaismailoğlu, ilk olarak Kocaeli Valiliği'ni, ardından da AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle sohbet eden bakan, yaptığı açıklamada, "Karada, havada, denizde ve uzayda çalışıyoruz. Bakın 20 yıl önce 'Türkiye 1 yıl içinde uzaya 2 yeni nesil uydu gönderecek' deselerdi herkes gülerdi. Bakın, Kovid-19'un bütün dünyayı sardığı, bütün sistemlerin kapandığı, fabrikaların kapatıldığı ortamda biz, 2021 yılı içinde uzaya 2 uydu gönderdik.
Bu uydular da 35 yıl ömrü olan yeni nesil haberleşme uyduları yani gözlem uyduları değil. 2021 yılında Türksat 5A uydumuzu uzaya gönderdik. 2021 yılı sonunda da Türksat 5B haberleşme uydumuzu gönderdik. Şu an yörüngesine yerleşmek için 160 bin kilometrelik yolu katetmeye devam ediyor. İnşallah, haziran ayı itibarıyla bütün dünyaya hizmet verecek şekilde faaliyete alacağız" diye konuştu.