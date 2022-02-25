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Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstiyoruz ki bize emanet edilen masmavi gökyüzünü, bereketli toprağı, turkuaz denizleri, biz de... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:19+0300
2022-02-25T15:19+0300
türkiye
murat kurum
iklim
çocuk
açıklama
konya
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Konya'da 21 Şubat'ta başlatılan, yurt içinden ve dışından 1000'i aşkın bilim insanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 'İklim Şurası' sona erdi. Kapanış törenine katılan Bakan Murat Kurum, iklim tünelinden fotoğraf sergisine, panellerden söyleşilere 10 binin üstünde kişinin katıldığı 26 farklı etkinlikle Türkiye'nin katılımcı sayısı bakımından en kalabalık zirvesi olduğunu belirtti.Bakan Kurum, şuranın başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:​Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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murat kurum, iklim, çocuk, açıklama, konya, çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz

15:19 25.02.2022
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstiyoruz ki bize emanet edilen masmavi gökyüzünü, bereketli toprağı, turkuaz denizleri, biz de çocuklarımıza, atalarımızın bize sunduğu gibi en doğal haliyle teslim edelim. Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde yaşasın istiyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Konya'da 21 Şubat'ta başlatılan, yurt içinden ve dışından 1000'i aşkın bilim insanı, bürokrat, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı 'İklim Şurası' sona erdi.
Kapanış törenine katılan Bakan Murat Kurum, iklim tünelinden fotoğraf sergisine, panellerden söyleşilere 10 binin üstünde kişinin katıldığı 26 farklı etkinlikle Türkiye'nin katılımcı sayısı bakımından en kalabalık zirvesi olduğunu belirtti.
Bakan Kurum, şuranın başarılı şekilde tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

"İklim Şurası çalışmalarımıza 1000'i aşkın hocamızın katılımıyla 27 Aralık 2021'de çevrim içi toplantılarla başladık. 5 gün süren şuramızda; Yeşil Kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ve ulusal katkı beyanımızın düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürüttük. Bir yandan ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak konular konuşulurken, diğer yandan sera gazı azaltımını tüm sektörlerde sağlamak, iklim değişikliğine uyum politikalarını belirlemek, bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve sosyal politikalar gibi başlıkları masaya yatıran 7 ayrı komisyonumuz çalışmalarını son derece başarılı bir şekilde tamamladı.

Bu çalışmaların yanı sıra; alanında uzman yerli ve yabancı isimlerle 'Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç', 'Yeşil Politika, Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Finansman', 'İlk Kim Değişiyor', 'Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi', 'Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm' başlıkları altında son derece zengin içeriklerle panellerimizi düzenledik. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcilerinin, dünya iklim politikaları üzerine gerçekleştirdikleri söyleşiler, dikkatle takip edildi. Sporcu, sanatçı ve televizyon dünyasından misafirlerimizin panelleri halkımızdan büyük ilgi gördü, beğeni topladı. Bütün üniversitelerimizin katkı verdiği, ortak aklı devreye alan, istişare mekanizmasını çok kararlı bir şekilde sürdüren şuramızda; iklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik.''

​Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İstiyoruz ki bize emanet edilen masmavi gökyüzünü, bereketli toprağı, turkuaz denizleri, biz de çocuklarımıza, atalarımızın bize sunduğu gibi en doğal haliyle teslim edelim. Çocuklarımız yemyeşil ormanlarla, mavi gökyüzünün buluştuğu şehirlerde yaşasın istiyoruz. Onlara bırakacağımız en büyük miras; doğal kaynakları korunmuş, yemyeşil bir doğa, muhteşem güzellikleriyle bir ülke, tertemiz bir dünyadır. Çocukların; savaş uçaklarına değil, uçurtmalara baktığı tertemiz bir gökyüzüdür. Çocukların güzel bir çevrede, bombalarla değil; topaçlarla, bisikletlerle, bebeklerle huzur içinde oynadığı bir yeryüzüdür. Çocuklarımızın istikbalini merkeze alan; bunun için, ortak akla ve cumhura başvuran, her kesimden insana kulak vererek şeffaf ve katılımcı bir anlayışla bilgiyi demokratikleştiren ve milletimize açan şuramızın varlık nedeni budur. Bu duygularla 76’sı öncelikli olmak üzere 217 karara imza atan komisyon başkan ve üyelerimize; yolumuzu aydınlatan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.''
Ziya Altunyaldız - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
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