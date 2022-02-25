Bakan Kurum: Çocuklarımıza bereketli topraklar teslim edelim istiyoruz

"İklim Şurası çalışmalarımıza 1000'i aşkın hocamızın katılımıyla 27 Aralık 2021'de çevrim içi toplantılarla başladık. 5 gün süren şuramızda; Yeşil Kalkınma ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedeflerine ve ulusal katkı beyanımızın düzenlenmesine ilişkin bilimsel müzakereler yürüttük. Bir yandan ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak konular konuşulurken, diğer yandan sera gazı azaltımını tüm sektörlerde sağlamak, iklim değişikliğine uyum politikalarını belirlemek, bilim ve teknoloji, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, yerel yönetimler, göç, adil geçiş ve sosyal politikalar gibi başlıkları masaya yatıran 7 ayrı komisyonumuz çalışmalarını son derece başarılı bir şekilde tamamladı.

Bu çalışmaların yanı sıra; alanında uzman yerli ve yabancı isimlerle 'Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç', 'Yeşil Politika, Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Finansman', 'İlk Kim Değişiyor', 'Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi', 'Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm' başlıkları altında son derece zengin içeriklerle panellerimizi düzenledik. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Delegasyonu temsilcilerinin, dünya iklim politikaları üzerine gerçekleştirdikleri söyleşiler, dikkatle takip edildi. Sporcu, sanatçı ve televizyon dünyasından misafirlerimizin panelleri halkımızdan büyük ilgi gördü, beğeni topladı. Bütün üniversitelerimizin katkı verdiği, ortak aklı devreye alan, istişare mekanizmasını çok kararlı bir şekilde sürdüren şuramızda; iklim değişikliği ile mücadeleyi siyaset üstü bir anlayışla gerçekleştirdik.''