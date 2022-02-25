https://tr.sputniknews.com/20220225/belediye-baskani-ve-esini-vuran-saniga-13-yil-3-ay-hapis-1054227981.html

Belediye başkanı ve eşini vuran sanığa 13 yıl 3 ay hapis

Belediye başkanı ve eşini vuran sanığa 13 yıl 3 ay hapis

Burdur'un Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'i 2 yıl önce evlerinde bacaklarından vurarak, yaralayan Evren Erdem, 13 yıl 3 ay hapis... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T12:22+0300

2022-02-25T12:22+0300

2022-02-25T12:22+0300

türkiye

burdur

yeşilova

silahlı saldırı

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Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, 20 Nisan 2020'de saat 04.30'da evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarından vurulan çift, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 8 mermi isabet eden Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi. 3 günlük tedavi sonunda da 2 mermi isabet eden eşiyle taburcu oldu. Kurşunlardan 6'sı vücuttan çıktı, 2'si ise sol bacakta riskli bölgede oldukları için alınamadı. Başkan Mümtaz Şenel, 50 günlük tedavisinin ardından görevine döndü.Yürütülen soruşturmada saldırıyı düzenleyen Evren Erdem, Şenol Gürcan, Deniz Bağ mahkemece tutuklanırken, Burak Ertekin, Güngör Kaya, K.A., L.A., M.E.Ş. ve M.S.K. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'silah kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal', 'suçluyu kayırma ve kasten yaralama' suçlarından dava açıldı. Şenol Gürcan ve Deniz Bağ'ın da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasından sonra davada tek tutuklu sanık Evren Erdem kaldı.Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Evren Erdem, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme salonunda tutuksuz sanıklar K.A., Deniz Bağ ve Şenol Gürcan ile taraf avukatları hazır bulundu. Mümtaz Şenel ve eşi duruşmaya gelmedi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Evren Erdem, "Takdir mahkemenin" dedi.Burdur Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, kısa aradan sonra Evren Erdem'i, Mümtaz Şenel'i 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten yaralama' suçundan 9 yıl, Fatma Şenel'i 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 ay ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 13 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanıklar Burak Ertekin'i 'suçluyu kayırma' suçundan 5 ay, Güngör Kaya'yı ise 6 ay hapisle cezalandırıp hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanıkların da beraatine hükmetti.

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burdur, yeşilova, silahlı saldırı