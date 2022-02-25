https://tr.sputniknews.com/20220225/benzin-ve-motorine-1-liranin-uzerinde-zam-bekleniyor-1054222497.html
Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor
Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor
Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ne zaman gerçekleşeceği... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T09:49+0300
2022-02-25T09:49+0300
2022-02-25T09:50+0300
ekonomi
benzin
motorin
benzin fiyatları
petrol
akaryakıt
zam
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Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlarla birlikte, Türkiye'de benzin ve motorine 1 TL'nin üzerinde zam yapılacağı öngörülüyor.NTV'de yer alan habere göre, akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Dün sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından petrolün varil fiyatı 100 doları aşmış, Türkiye'de ise dolar/TL 14.65 liraya kadar yükselmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220222/brent-petrol-fiyatinda-rekor--1054111034.html
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benzin, motorin, benzin fiyatları, petrol, akaryakıt, zam
Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor
09:49 25.02.2022 (güncellendi: 09:50 25.02.2022) Abone ol
Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ne zaman gerçekleşeceği ise belirsiz.
Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlarla birlikte, Türkiye'de benzin ve motorine 1 TL'nin üzerinde zam yapılacağı öngörülüyor.
NTV'de yer alan habere
göre, akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Benzin grubunda 1.61 TL, motorin grubunda 1.51 TL fiyat artışı beklenmektedir. Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."
Dün sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından petrolün varil fiyatı 100 doları aşmış, Türkiye'de ise dolar/TL 14.65 liraya kadar yükselmişti.