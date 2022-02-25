https://tr.sputniknews.com/20220225/benzin-ve-motorine-1-liranin-uzerinde-zam-bekleniyor-1054222497.html

Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor

Benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam bekleniyor

Dolar/TL kurunda ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. Fiyat değişikliğinin ne zaman gerçekleşeceği... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T09:49+0300

2022-02-25T09:49+0300

2022-02-25T09:50+0300

ekonomi

benzin

motorin

benzin fiyatları

petrol

akaryakıt

zam

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Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan artışlarla birlikte, Türkiye'de benzin ve motorine 1 TL'nin üzerinde zam yapılacağı öngörülüyor.NTV'de yer alan habere göre, akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Dün sabah erken saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından petrolün varil fiyatı 100 doları aşmış, Türkiye'de ise dolar/TL 14.65 liraya kadar yükselmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220222/brent-petrol-fiyatinda-rekor--1054111034.html

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benzin, motorin, benzin fiyatları, petrol, akaryakıt, zam