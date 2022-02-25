https://tr.sputniknews.com/20220225/benzine-161-motorine-151-lira-zam-1054243659.html

Benzine 1.61, motorine 1.51 lira zam

Benzine 1.61, motorine 1.51 lira zam

Petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine yükselmesinden sonra akaryakıta zam geldi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T16:37+0300

2022-02-25T16:37+0300

2022-02-25T16:47+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

türkiye

petrol

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.Zam sonrası benzin ve motorin bazı illerde 17 liranın üzerine çıkıyor.Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

https://tr.sputniknews.com/20220225/benzin-ve-motorine-1-liranin-uzerinde-zam-bekleniyor-1054222497.html

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