https://tr.sputniknews.com/20220225/benzine-161-motorine-151-lira-zam-1054243659.html
Benzine 1.61, motorine 1.51 lira zam
Benzine 1.61, motorine 1.51 lira zam
Petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine yükselmesinden sonra akaryakıta zam geldi. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T16:37+0300
2022-02-25T16:37+0300
2022-02-25T16:47+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
türkiye
petrol
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.Zam sonrası benzin ve motorin bazı illerde 17 liranın üzerine çıkıyor.Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
https://tr.sputniknews.com/20220225/benzin-ve-motorine-1-liranin-uzerinde-zam-bekleniyor-1054222497.html
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benzin, motorin, zam, türkiye, petrol, akaryakıt, akaryakıt zammı
Benzine 1.61, motorine 1.51 lira zam
16:37 25.02.2022 (güncellendi: 16:47 25.02.2022) Abone ol
Petrol fiyatlarının 8 yılın zirvesine yükselmesinden sonra akaryakıta zam geldi.
Sektör kaynaklarına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1.51 TL, benzin grubunda 1.61 TL fiyat artışı meydana geldi.
Zam sonrası benzin ve motorin bazı illerde 17 liranın üzerine çıkıyor.
Artışlar pompa satış fiyatlarına yansıyacak.