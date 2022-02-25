https://tr.sputniknews.com/20220225/binanin-etrafina-atilan-copler-icin-uyari-yazisi-asti-esek-olmasaniz-buralara-atmazsiniz-1054240394.html
Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'
Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'
Kayseri’de bir iş merkezi yöneticisi bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı uyarı yazısı astı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:32+0300
2022-02-25T15:32+0300
2022-02-25T15:38+0300
sigara
yaşam
uyarı
çöp
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Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin yöneticisi, sürekli bina etrafına atılan çöp ve sigara izmaritlerinin, çöp kutusuna atılmamasından dolayı giriş kapısına bir not bıraktı.Yöneticinin yazdığı not, görenleri güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Yönetici, binanın girişine astığı notta ise şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220203/sigara-izmaritlerini-kargalar-toplayacak-1053413444.html
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sigara, uyarı, çöp
Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'
15:32 25.02.2022 (güncellendi: 15:38 25.02.2022) Abone ol
Kayseri’de bir iş merkezi yöneticisi bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı uyarı yazısı astı.
Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin yöneticisi, sürekli bina etrafına atılan çöp ve sigara izmaritlerinin, çöp kutusuna atılmamasından dolayı giriş kapısına bir not bıraktı.
Yöneticinin yazdığı not, görenleri güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Yönetici, binanın girişine astığı notta ise şu ifadelere yer verdi:
“Buralara çöp ve izmarit atan hayvanlar! Buraları babanızın uşağı mı temizleyecek? Karşınızda, yanınızda, her yerde çöp kutusu var. Eşek olmasanız bunları buralara atmazsınız.”