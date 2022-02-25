https://tr.sputniknews.com/20220225/binanin-etrafina-atilan-copler-icin-uyari-yazisi-asti-esek-olmasaniz-buralara-atmazsiniz-1054240394.html

Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'

Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'

Kayseri’de bir iş merkezi yöneticisi bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı uyarı yazısı astı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T15:32+0300

2022-02-25T15:32+0300

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sigara

yaşam

uyarı

çöp

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Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin yöneticisi, sürekli bina etrafına atılan çöp ve sigara izmaritlerinin, çöp kutusuna atılmamasından dolayı giriş kapısına bir not bıraktı.Yöneticinin yazdığı not, görenleri güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Yönetici, binanın girişine astığı notta ise şu ifadelere yer verdi:

https://tr.sputniknews.com/20220203/sigara-izmaritlerini-kargalar-toplayacak-1053413444.html

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sigara, uyarı, çöp