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Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'
Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'
Kayseri’de bir iş merkezi yöneticisi bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı uyarı yazısı astı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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sigara
yaşam
uyarı
çöp
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Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin yöneticisi, sürekli bina etrafına atılan çöp ve sigara izmaritlerinin, çöp kutusuna atılmamasından dolayı giriş kapısına bir not bıraktı.Yöneticinin yazdığı not, görenleri güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Yönetici, binanın girişine astığı notta ise şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220203/sigara-izmaritlerini-kargalar-toplayacak-1053413444.html
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sigara, uyarı, çöp

Binanın etrafına atılan çöpler için uyarı yazısı astı: 'Eşek olmasanız buralara atmazsınız'

15:32 25.02.2022 (güncellendi: 15:38 25.02.2022)
© İHAKayseri’de bir iş merkezi yöneticisinin bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı astığı uyarı yazısı
Kayseri’de bir iş merkezi yöneticisinin bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı astığı uyarı yazısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA
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Kayseri’de bir iş merkezi yöneticisi bina etrafına sürekli atılan çöplerden dolayı uyarı yazısı astı.
Kayseri’de Melikgazi ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir iş merkezinin yöneticisi, sürekli bina etrafına atılan çöp ve sigara izmaritlerinin, çöp kutusuna atılmamasından dolayı giriş kapısına bir not bıraktı.
Yöneticinin yazdığı not, görenleri güldürürken, aynı zamanda da düşündürdü. Yönetici, binanın girişine astığı notta ise şu ifadelere yer verdi:
“Buralara çöp ve izmarit atan hayvanlar! Buraları babanızın uşağı mı temizleyecek? Karşınızda, yanınızda, her yerde çöp kutusu var. Eşek olmasanız bunları buralara atmazsınız.”
Sigara izmaritlerini kargalar toplayacak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
YAŞAM
Sigara izmaritlerini kargalar toplayacak
3 Şubat, 07:06
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