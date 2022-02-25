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https://tr.sputniknews.com/20220225/bosandigi-esini-alikoyan-sahis-kizlarini-almaya-gelen-anne-ve-babasini-tufekle-vurdu-1054252642.html
Boşandığı kadını alıkoyan şahıs, kızlarını almaya gelen anne ve babasını tüfekle vurdu
Boşandığı kadını alıkoyan şahıs, kızlarını almaya gelen anne ve babasını tüfekle vurdu
Evlilikte şiddet nedeniyle ayrıldığı eşi tarafından evde zorla tutulan kızlarını ve torunlarını almak isteyen anne ile baba silahlı saldırıya uğradı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kadına şiddet
ankara
tüfek
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Pursaklar ilçesinde yaşayan Dilan D, ailesinin rızası olmadan iki yıl önce evlendiği Mustafa Ö. ile ev içi şiddet sebebiyle boşandı.Boşanmanın ardından Mustafa Ö. tarafından zorla evde tutulduğu iddia edilen Dilan D.'nin annesi Esin D. ve babası Süleyman D, kızlarının evinin önüne geldi.Mustafa Ö. ile kardeşi Şadan Ö, kızlarını ve torunlarını evden çıkarmak isteyen çifte pompalı tüfekle ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Esin D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Süleyman D'nin ise durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Şüpheli Mustafa Ö. ile Şadan Ö, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
türkiye
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kadına şiddet, ankara, tüfek

Boşandığı kadını alıkoyan şahıs, kızlarını almaya gelen anne ve babasını tüfekle vurdu

22:34 25.02.2022 (güncellendi: 22:37 25.02.2022)
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
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Evlilikte şiddet nedeniyle ayrıldığı eşi tarafından evde zorla tutulan kızlarını ve torunlarını almak isteyen anne ile baba silahlı saldırıya uğradı.
Pursaklar ilçesinde yaşayan Dilan D, ailesinin rızası olmadan iki yıl önce evlendiği Mustafa Ö. ile ev içi şiddet sebebiyle boşandı.
Boşanmanın ardından Mustafa Ö. tarafından zorla evde tutulduğu iddia edilen Dilan D.'nin annesi Esin D. ve babası Süleyman D, kızlarının evinin önüne geldi.
Mustafa Ö. ile kardeşi Şadan Ö, kızlarını ve torunlarını evden çıkarmak isteyen çifte pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan anne Esin D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baba Süleyman D'nin ise durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şüpheli Mustafa Ö. ile Şadan Ö, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
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