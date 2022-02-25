https://tr.sputniknews.com/20220225/cavusoglu-bogazlardan-savas-gemilerinin-gecisini-turkiye-durdurabilir-1054219926.html
Çavuşoğlu: Boğaz'dan savaş gemileri geçişini Türkiye durdurabilir ama Rusya'nın böyle bir hakkı var
Çavuşoğlu: Boğaz'dan savaş gemileri geçişini Türkiye durdurabilir ama Rusya'nın böyle bir hakkı var
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi’nin, Boğazlar’ın Rus savaş gemilerine kapatılması talebi var. Montrö’ye göre mümkün mü?"... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T07:29+0300
2022-02-25T07:29+0300
2022-02-25T08:24+0300
politika
rusya
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
montrö anlaşması
boğaz köprüsü
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Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Çavuşoğlu, "Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması’nın maddeleri gayet açık ve net" diyerek şu cevabı verdi: 'Yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkiler?'Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı: "Rusya’ya yönelik yaptırımlara baktığımız zaman daha çok şahıslara yönelik olduğunu görüyoruz. Bazı ekonomik, özellikle finansal yaptırımlar var.Sonuçta yaptırımların bizi ne kadar etkileyeceği yaptırımların ölçüsüne, kapsamına bakar. Mesela doğalgazı, petrolü kapsayacak mı? Mutlaka sadece bizi değil, Avrupa’yı da etkiler. Turizmi de mutlaka etkiler. Bu sürecin ne kadar süreceğine bağlı.”
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rusya, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, montrö anlaşması, boğaz köprüsü
Çavuşoğlu: Boğaz'dan savaş gemileri geçişini Türkiye durdurabilir ama Rusya'nın böyle bir hakkı var
07:29 25.02.2022 (güncellendi: 08:24 25.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi’nin, Boğazlar’ın Rus savaş gemilerine kapatılması talebi var. Montrö’ye göre mümkün mü?" sorusunu yanıtladı.
Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan
Çavuşoğlu, "Ukrayna resmi bir talepte bulundu. Montrö Antlaşması’nın maddeleri gayet açık ve net" diyerek şu cevabı verdi:
"Bugüne kadar Türkiye Montrö Antlaşması’nı tereddütsüz her seferinde uygulamıştır. Yani Türkiye’nin taraf olmadığı bir savaşta, savaşın tarafı olan ülkelerle ilgili alınabilecek tedbirler var. Boğazlar’dan savaş gemilerinin geçişini Türkiye durdurabilir.
Ama Montrö Sözleşmesi’nde ayrıca bir şey var. Burada savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin kendi üslerine dönme talebi olursa, o zaman ona izin verilmesi gerekiyor. Uzmanlarımız bir kere savaş hali var mı, onu çalışıyor. Savaş halini hukuken kabul edersek bu süreç başlayacak. İkincisi, savaş halini kabul edersek, Montrö bağlamında savaş gemilerinin geçişini yasaklayacağız. Ama yasaklasak da Rusların böyle bir hakkı var. Sözleşme yapılırken, Rusya kendisince madde koydurmuş. 19., 20. ve 21. Madde bunları düzenliyor. En sonunda diyor ki, kıyıdaş ülkenin gemisi kendi üssüne dönme talebiyle geçmek isterse buna izin verilir.”
'Yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkiler?'
Çavuşoğlu, Rusya'ya yönelik yaptırımların Türkiye'yi etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Rusya’ya yönelik yaptırımlara baktığımız zaman daha çok şahıslara yönelik olduğunu görüyoruz. Bazı ekonomik, özellikle finansal yaptırımlar var.
Sonuçta yaptırımların bizi ne kadar etkileyeceği yaptırımların ölçüsüne, kapsamına bakar. Mesela doğalgazı, petrolü kapsayacak mı? Mutlaka sadece bizi değil, Avrupa’yı da etkiler. Turizmi de mutlaka etkiler. Bu sürecin ne kadar süreceğine bağlı.”