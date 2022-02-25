https://tr.sputniknews.com/20220225/cavusoglu-ukraynadaki-vatandaslarimizin-tahliyesi-icin-hazirliklar-yapildi-1054219237.html

Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için hazırlıklar yapıldı

Çavuşoğlu: Ukrayna'daki vatandaşlarımızın tahliyesi için hazırlıklar yapıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Durum sakinleştiği zaman... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T06:17+0300

2022-02-25T06:17+0300

2022-02-25T06:17+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

rusya

ukrayna

tahliye

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Bakan Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizine dair A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, “Yarın 8. maddenin işletilmesine dair karar açıklanacak. Tutumumuz net. Çatışmaya karşıyız" dedi."Tahliye için tüm hazırlıklar yapıldı"Çavuşoğlu, karadan tahliye seçeneğinin de masada olduğunu vurgulayarak, "Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova'ya Romanya'ya ve Polonya'ya götürebileceğiz. Deniz yolunda da özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı. Biz, deniz trafiği açılırsa, deniz yoluyla tahliye çalışması da feribot şirketlerimizle yaptık. Vatandaşlarımız panik yapmasın, tüm hazırlıklar yapıldı." ifadelerini kullandı.Ukrayna'daki otobüs şirketleriyle kara yoluyla tahliye halinde anlaşmaların yapıldığını da kaydeden Çavuşoğlu, "Biraz önce bahsettiğim ülkelerle görüştük, o ülkeler bizim vatandaşlarımızdan vize istemeyecek, PCR testi ya da aşı sertifikası da istemeyecek." bilgisini paylaştı.

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mevlüt çavuşoğlu, rusya, ukrayna, tahliye