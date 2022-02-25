Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Karatepe: Müsilaj konusunda büyük sorumluluk İBB'de

“Müsilaj meselesinde gördük. Marmara’yı en yüksek oranda İstanbul kirletiyor. Nüfusu, sanayisi, otomobil fazla, kirletici bütün salınım yapan unsurları fazla. Fazla ama imkanları da fazla. Dolayısıyla İstanbul bu konuda baş çekmeli. Ankara, Konya, Kayseri gibi büyükşehirlerimiz tecrübeli şehirlerimiz. Elemanları var, bütçeleri var. 100 bin nüfuslu bir şehir ne yapsın? Kırşehir, Yozgat, Niğde, Nevşehir gibi şehirlerimizin sıkıntıları olacağı kesin. Onlara da yardım etmek gerekiyor. Belediyeler planlamalar yapıyor. Bundan sonra yapılan planlamalarda iklim değişikliği konusu öne çıkacak. İklim değişikliği öyle bir hal aldı ki bütün hizmet ve ihtiyaç alanlarının ortak bir problemi haline geldi. Eskiden temizlik, ulaşım, ayrı düşünülürdü. İklim değişikliğinin getirdiği problemler ise ayrı düşünülmüyor. Hepsi bir arada düşünülüyor. O yüzden tüm hizmetleri iklim değişikliğine uygun hale getiriliyor. Ulaşım, inşaat, yol, asfalt ve aklınıza gelen bütün hizmetleri iklim değişikliğine uygun hale getireceğiz. Tabi burada alınan kararlar çok önemli. Bakanlığın daha önce hazırladığı çerçevede görüşler tartışılıyor. Yeni görüşler ilave ediliyor. Bunlara uygun problemler liste haline getiriliyor sonra bu problemlere ait çözüm önerileri listeler halinde öne çıkıyor ama bunların hepsini birden 'Yarın uygulayın' demek zaten mümkün değil. Belli bir aşamada yavaş yavaş yapılacak. Bu aşamada ise bizim yani Yerel Yönetim Politikalar Kurulu'nun görüşü nüfusun esas alınması, nüfusu fazla olan, bütçesi fazla olan şehirlerin çabuk başlaması. Daha sonra belli kademede olan nüfusun başlaması, nüfusu 100 bin veya 50 bin olan şehir ve kasabaların daha sonra başlamalarıdır.”