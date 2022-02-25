https://tr.sputniknews.com/20220225/cumhurbaskani-erdogan-40-bin-olan-derslik-sayisini-bugun-129-bin-seviyesine-tasidik-1054238850.html

Erdoğan: Türkiye vesayetle boğuştuğu dönemde, evlatlarının eğitimine hassasiyet gösterememiştir

Erdoğan: Türkiye vesayetle boğuştuğu dönemde, evlatlarının eğitimine hassasiyet gösterememiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye vesayet ve istikrarsızlıkla boğuştuğu dönemde evlatlarının eğitimine gerekli hassasiyeti gösterememenin bedelini... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T15:13+0300

2022-02-25T15:13+0300

2022-02-25T15:52+0300

politika

recep tayyip erdoğan

öğretmen

atama

vesayet

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan, eğitim kurumlarının 5'inin özel eğitim uygulama okulu, 2'sinin bilim sanat merkezi, 3'ünün halk eğitim merkezi ve akşam sanat okulu, 2'sinin güzel sanatlar lisesi olarak hizmet verdiğini aktararak, böylece 2.5 yıl gibi kısa bir sürede 3 bin 157 dersliğe sahip, 122 modern eğitim tesisini İstanbulluların istifadesine sunmuş olduklarını belirtti.Erdoğan, "Bu eğitim kurumlarımızdan 56 okul 1321 derslik, Milli Eğitim bakanlığımızca, 39 okul 1280 derslik İstanbul Koordinasyon birimince, 27 okul 526 derslik ise hayır severlerimiz tarafından şehrimize kazandırılmıştır. 2,5 yıl gibi kısa sürede 3157 dersliğe sahip 122 modern eğitim tesisini İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmuş bulunuyoruz. Toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini daha da artıran bu yatırımların hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.Erdoğan şöyle devam etti:Hayır severlerimiz başta olmak üzere yatırımların inşasına maddi manevi destek veren herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 3,5 milyon öğrencimizin bulunduğu İstanbulumuzun eğitim alt yapısını güçlendirmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız dahil tam 25 yıldır aziz İstanbulumuzun hizmetindeyiz.Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda hiç bir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. Bizim milletimiz, bizim evlatlarımız en iyisine layıktır inancıyla diğer illerimizle birlikte İstanbul'a aşkla, şevkle hizmet ettik.2002 yılında 40 bin civarında olan derslik sayısını 3 kattan fazla artırarak bugün 129 bin seviyesine taşıdık. Bitmedi, özellikle bunu şuan da Ana muhalefetin ve yavru muhalefetin iyi bilmesi lazım 67 bin olan öğretmen sayısını 176 bine ulaştırdık. Öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 31 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başladı'Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sınıf mevcutlarına da olumlu yansıdı'Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sınıf mevcutlarına da olumlu yansıdı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40 iken bu gün bu sayı 21'e inmiştir. Kalabalık sınıf sorunu örneğin biz orta öğretimde tedrisat yaparken bizim sınıflarımız 75'di. Hatta ve hatta 100'ü aşan sınıflar vardı Anadolu'da. Biz öyle okuduk. Elhamdülillah şimdi bunların hepsi tarih oldu. Mevcutla yetinmiyor eğitim gibi istikbalimizi ilgilendiren kritik bir seviyede çıtayı sürekli yukarı taşıyoruz. Eğitim öğretim alanında İstanbul özelinde yakaladığımız başarıyı inşallah 2022 yılında devam ettirmekte kararlıyız.Yatırım programlarımıza son şeklini verdik. İstanbul'umuzda 5,1 milyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. Toplam 275 projeyi şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırım tutarı 10 milyar lirayı geçecektir.Anaokullarımızın hizmete girmesiyle hem evlatlarımız erken yaşta okul ortamı ile tanışacak hem de ebeveynler evlatlarını emanet edebilecekleri eğitim yuvalarına kavuşacaklardır.Bizler ilk emri oku olan beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden inancın mensuplarıyız. Bizler mescide girdiğinde ilim halkasına oturmayı tercih eden bir peygalberin ümmetiyiz. İlim, irfan ve hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak eğitime öncelik vermek bizim hem görevimiz hem de olmazsa olmaz prensibimizdir.Eğitim özellikle yerli milli ve insani değerler üzerine inşa edilmiş bir eğitim müfredatı ülkemizi selamete taşıyacak yegane yoldur. Eğitim için harcanan her kuruşun çarpan etkisi tartışma götürmezse eğitimi ihmal etmenin bedeli de çok ağır ve yıkıcı olacaktır. Türkiye vesayet ve istikrarsızlıkla boğuştuğu dönemde evlatlarının eğitimine gerekli hassasiyeti gösterememenin bedelini ödemiş bir ülkedir.'Ya bay Kemal işte biz eğitim öğretimi böyle yaptırıyoruz'Ders kitaplarını sıraların üzerine koyarak böylece bizim zamanında çektiğimiz çileyi bugünün öğrencilerine çektirmiyoruz. Teksir kağıdı nedir bilir misiniz? Yani saman kağıdı, teksir makinası vardı teksir kağıdı ile ders notları hazırlanır ve mürekkep her tarafa dağılmıştır o teksir notlarını satın alırdık. Biz böyle okuduk, dedik ki bu nesil kuşe kağıttan ders kitaplarını sırasının üzerinde bulsun öyle eğitim öğretim görsün. Ya bay Kemal işte biz eğitim öğretimi böyle yaptırıyoruz. Bunlar hep CHP iktidarının dönemlerindeydi. O dönemler biz bunları yaşadık. Son 19 yılda 4 milyar ders kitabını ücretsiz şekilde öğrencilerimize ulaştırdık. Yardımcı kaynak sorununu da biz çözüme kavuşturduk. Yardımcı kaynakları da bakanlığımız 2021 yılı kasım ayından bu yana hazırlayıp dağıtmaktadır. İki ay gibi kısa sürede dağıtılan yardımcı kaynak sayısı 24 milyona ulaşmıştır. Yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı öğrencilerimize teslim etmeyi planlıyoruz."

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recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, vesayet