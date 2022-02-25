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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı veRecep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi toplantısı başladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
nato
liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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nato, liderler zirvesi, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı

17:59 25.02.2022 (güncellendi: 18:01 25.02.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
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Cumhurbaşkanı veRecep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.
Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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