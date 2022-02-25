https://tr.sputniknews.com/20220225/cumhurbaskani-erdoganinda-katildigi-nato-liderler-zirvesi-basladi-1054246680.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı
Cumhurbaşkanı veRecep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi toplantısı başladı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T17:59+0300
2022-02-25T17:59+0300
2022-02-25T18:01+0300
türkiye
nato
liderler zirvesi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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nato, liderler zirvesi, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO Liderler Zirvesi başladı
17:59 25.02.2022 (güncellendi: 18:01 25.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı veRecep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, çevrimiçi olarak gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi toplantısı başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maslak'ta bulunan Milli Savunma Üniversitesi'nden katıldığı zirvede NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşüyor.
Saat 17.00'da başlayan zirve basına kapalı olarak gerçekleşiyor.