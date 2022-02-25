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https://tr.sputniknews.com/20220225/diorama-calismalariyla-film-sahnelerini-canlandiriyor-1054232500.html
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor
Kocaeli'de resimlerini boyutlandırmak için araştırma yaparken diorama sanatıyla tanışan Ceyda Şahin, evindeki odasında atık malzemelerden yaptığı 3 boyutlu... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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minyatür, фото, 3d, kocaeli

Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor

13:22 25.02.2022 (güncellendi: 13:28 25.02.2022)
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Kocaeli'de resimlerini boyutlandırmak için araştırma yaparken diorama sanatıyla tanışan Ceyda Şahin, evindeki odasında atık malzemelerden yaptığı 3 boyutlu minyatürleri müzede sergilemeyi hedefliyor.
© AAKocaeli'de ‘diorama’ adı verilen 3 boyutlu minyatür çalışması yapan Ceyda Şahin, filmlerdeki sahne mekanlarından ve okuduğu kitaplardan aldığı ilhamla hazırladığı eserlerini sosyal medyada sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
1/9
© AA
Kocaeli'de ‘diorama’ adı verilen 3 boyutlu minyatür çalışması yapan Ceyda Şahin, filmlerdeki sahne mekanlarından ve okuduğu kitaplardan aldığı ilhamla hazırladığı eserlerini sosyal medyada sanatseverlerin beğenisine sunuyor.
© AAİşletme mezunu 26 yaşındaki Ceyda Şahin, yıllar önce ilgi duyduğu resimlerini boyutlandırmaya başladı. Araştırma yaparken diorama sanatını keşfeden Şahin, atık malzemeleri cımbız ve bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırarak, çaydanlık, şömine, dizüstü bilgisayar, sehpa ve avize gibi minyatürler yapıyor.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
2/9
© AA
İşletme mezunu 26 yaşındaki Ceyda Şahin, yıllar önce ilgi duyduğu resimlerini boyutlandırmaya başladı. Araştırma yaparken diorama sanatını keşfeden Şahin, atık malzemeleri cımbız ve bıçak yardımıyla küçük parçalara ayırarak, çaydanlık, şömine, dizüstü bilgisayar, sehpa ve avize gibi minyatürler yapıyor.
© AAEserlerini filmlerdeki sahne mekanlarından ve kitaplardan aldığı ilhamla oluşturan Şahin, minyatürlerini bir müzede sergileyerek sanatseverleri etkilemeyi amaçlıyor.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
3/9
© AA
Eserlerini filmlerdeki sahne mekanlarından ve kitaplardan aldığı ilhamla oluşturan Şahin, minyatürlerini bir müzede sergileyerek sanatseverleri etkilemeyi amaçlıyor.
© AACeyda Şahin, 6 yıl önce tanıştığı diorama sanatıyla ilgilenmeden önce resimlerine maket ve seramik hamuruyla boyut kazandırdığını söyledi.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
4/9
© AA
Ceyda Şahin, 6 yıl önce tanıştığı diorama sanatıyla ilgilenmeden önce resimlerine maket ve seramik hamuruyla boyut kazandırdığını söyledi.
© AABu sanatla ilgili araştırmalara başladığını anlatan Şahin, evindeki odasında bugüne kadar 20'ye yakın eser ortaya çıkardığını kaydetti.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
5/9
© AA
Bu sanatla ilgili araştırmalara başladığını anlatan Şahin, evindeki odasında bugüne kadar 20'ye yakın eser ortaya çıkardığını kaydetti.
© AAŞahin, dioramanın en büyük zorluğunun çok fazla detay içermesi olduğunu belirterek, bu anlamda bir eserin ortaya çıkmasının zaman aldığını söyledi. Eserlerini yaparken birçok malzemeyi atıklardan elde ettiğini dile getiren Şahin, "Yaptığım dioramalarda kütüphane ve şömine detaylarına yer veriyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu anlamda da eserlerimde bir kütüphaneye yer veriyorum. Okumanın insanlara ilham verdiğini düşünüyorum. Eserlerimi yaparken genelde izlediğim film ve okuduğum kitaplardan ilham alıyorum. En son yaptığım çalışmamda 'Evde Tek Başına' filminden etkilenmiştim" diye konuştu.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
6/9
© AA
Şahin, dioramanın en büyük zorluğunun çok fazla detay içermesi olduğunu belirterek, bu anlamda bir eserin ortaya çıkmasının zaman aldığını söyledi. Eserlerini yaparken birçok malzemeyi atıklardan elde ettiğini dile getiren Şahin, "Yaptığım dioramalarda kütüphane ve şömine detaylarına yer veriyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu anlamda da eserlerimde bir kütüphaneye yer veriyorum. Okumanın insanlara ilham verdiğini düşünüyorum. Eserlerimi yaparken genelde izlediğim film ve okuduğum kitaplardan ilham alıyorum. En son yaptığım çalışmamda 'Evde Tek Başına' filminden etkilenmiştim" diye konuştu.
© AAŞahin, bazı film sahnelerinin insanların zihinlerinde kaldığını, bunun da diorama için çok uygun bir durum olduğuna vurgu yaptı.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
7/9
© AA
Şahin, bazı film sahnelerinin insanların zihinlerinde kaldığını, bunun da diorama için çok uygun bir durum olduğuna vurgu yaptı.
© AAEserlerini yaparken hayal gücünü de kullandığını anlatan Şahin, duygularını, hayal ettiği bir sahneyi insanlara aktarmanın kendisine keyif verdiğini belirtti.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
8/9
© AA
Eserlerini yaparken hayal gücünü de kullandığını anlatan Şahin, duygularını, hayal ettiği bir sahneyi insanlara aktarmanın kendisine keyif verdiğini belirtti.
© AAŞahin, eserlerini müzede sergilemeyi istediğini dile getirerek, "Kocaeli'de bazı yapıların diorama için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer ki fırsatım olursa böyle bir çalışmada yer almayı çok isterim" dedi.
Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor - Sputnik Türkiye
9/9
© AA
Şahin, eserlerini müzede sergilemeyi istediğini dile getirerek, "Kocaeli'de bazı yapıların diorama için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer ki fırsatım olursa böyle bir çalışmada yer almayı çok isterim" dedi.
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