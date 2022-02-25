Diorama çalışmalarıyla film sahnelerini canlandırıyor

© AA Şahin, dioramanın en büyük zorluğunun çok fazla detay içermesi olduğunu belirterek, bu anlamda bir eserin ortaya çıkmasının zaman aldığını söyledi. Eserlerini yaparken birçok malzemeyi atıklardan elde ettiğini dile getiren Şahin, "Yaptığım dioramalarda kütüphane ve şömine detaylarına yer veriyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu anlamda da eserlerimde bir kütüphaneye yer veriyorum. Okumanın insanlara ilham verdiğini düşünüyorum. Eserlerimi yaparken genelde izlediğim film ve okuduğum kitaplardan ilham alıyorum. En son yaptığım çalışmamda 'Evde Tek Başına' filminden etkilenmiştim" diye konuştu.