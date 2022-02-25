Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yaralanan milli sporcu uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi

"Fakat sporcumuzun polio sekeli, hipertansiyonu, insülin direnci ve uyku apnesi olması sebebiyle doktorlar ameliyat onayının birkaç gün süreceğini ifade ettiler. Ameliyat sonrasında en az 1 hafta veya daha uzun süre hastanede kalacaktı. Bizde sporcumuzun tedavisinin daha sağlıklı yapılması adına Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarımızla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sonucu sporcumuz ambulans uçak ülkemize getirme kararı aldık. Sporcumuzun şu an sağlık durumu iyi. Destek olan tüm yetkililerimize teşekkür ederim."