https://tr.sputniknews.com/20220225/dunya-sampiyonasinda-yaralanan-milli-okcu-ucak-ambulans-ile-turkiyeye-getirildi-1054224433.html
Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yaralanan milli sporcu uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi
Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yaralanan milli sporcu uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi
Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği kaza nedeniyle yaralan milli sporcu Bülent Korkmaz ambulans uçak ile Türkiye'ye... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T11:00+0300
2022-02-25T11:00+0300
2022-02-25T11:04+0300
spor
okçuluk
başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi
bülent korkmaz
türkiye bedensel engelliler spor federasyonu
türkiye
dubai
sağlık bakanlığı
dışişleri bakanlığı
paralimpik okçuluk dünya şampiyonası
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli sporcunun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtti.Milli sporcu Bülent Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında konuşan Ergezen, "Sporcumuz Bülent Korkmaz 22 Şubat tarihinde yarışma sonrası otel odasında dinlenirken sandalyesinden yatağına geçmek isterken yere düşerek bir sakatlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan sporcumuzun kalça kemiğinde bir kırıklık tespit edildi" şeklinde konuştu.'Sporcumuzun şu an sağlık durumu iyi'Ergezen, doktorlar tarafından acil ameliyat önerilen sporcularını Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
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okçuluk, başakşehir çam ve sakura şehir hastanesi, bülent korkmaz, türkiye bedensel engelliler spor federasyonu, türkiye, dubai, sağlık bakanlığı, dışişleri bakanlığı, paralimpik okçuluk dünya şampiyonası
Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda yaralanan milli sporcu uçak ambulans ile Türkiye'ye getirildi
11:00 25.02.2022 (güncellendi: 11:04 25.02.2022) Abone ol
Dubai'de düzenlenen Paralimpik Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda geçirdiği kaza nedeniyle yaralan milli sporcu Bülent Korkmaz ambulans uçak ile Türkiye'ye getirildi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli sporcunun Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtti.
Milli sporcu Bülent Korkmaz'ın sağlık durumu hakkında konuşan Ergezen, "Sporcumuz Bülent Korkmaz 22 Şubat tarihinde yarışma sonrası otel odasında dinlenirken sandalyesinden yatağına geçmek isterken yere düşerek bir sakatlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan sporcumuzun kalça kemiğinde bir kırıklık tespit edildi" şeklinde konuştu.
'Sporcumuzun şu an sağlık durumu iyi'
Ergezen, doktorlar tarafından acil ameliyat önerilen sporcularını Türkiye'ye getirme kararı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Fakat sporcumuzun polio sekeli, hipertansiyonu, insülin direnci ve uyku apnesi olması sebebiyle doktorlar ameliyat onayının birkaç gün süreceğini ifade ettiler. Ameliyat sonrasında en az 1 hafta veya daha uzun süre hastanede kalacaktı. Bizde sporcumuzun tedavisinin daha sağlıklı yapılması adına Dışişleri ve Sağlık Bakanlıklarımızla bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Görüşmeler sonucu sporcumuz ambulans uçak ülkemize getirme kararı aldık. Sporcumuzun şu an sağlık durumu iyi. Destek olan tüm yetkililerimize teşekkür ederim."