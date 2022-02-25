https://tr.sputniknews.com/20220225/ekonomik-guven-subatta-geriledi-1054223315.html
Ekonomik güven şubatta geriledi
Ekonomik güven şubatta geriledi
Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 98,2 değerini aldı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T10:19+0300
2022-02-25T10:19+0300
2022-02-25T10:19+0300
ekonomi
ekonomik güven endeksi
tüik
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Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta 100,8 iken, şubat ayında yüzde 2,6 azalarak 98,2'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 71,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 109,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 azalarak 118,7 değerini aldı.Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 düşerek 119,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,3 azalarak 82,7'ye geriledi.
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ekonomik güven endeksi, tüik
Ekonomik güven şubatta geriledi
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Ekonomik güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,6 azalarak 98,2 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ocakta 100,8 iken,
şubat ayında yüzde 2,6 azalarak 98,2'e düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.
Tüketici güven endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 71,2, reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 azalarak 109,9, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 azalarak 118,7 değerini aldı.
Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,8 düşerek 119,8, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,3 azalarak 82,7'ye geriledi.