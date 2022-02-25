https://tr.sputniknews.com/20220225/facebook-ve-twitterdan-ukraynadaki-kullanicilara-hesaplarini-kapatma-veya-kilitleme-tavsiyesi-1054240952.html

Facebook ve Twitter'dan Ukrayna'daki kullanıcılara 'hesaplarını kapatma veya kilitleme' tavsiyesi

Facebook ve Twitter'dan Ukrayna'daki kullanıcılara 'hesaplarını kapatma veya kilitleme' tavsiyesi

Sosal medyanın iki devi, Rusya'nın operasyonunun ardından, özellikle Ukrayna'daki kullanıcılarına, 'bilgisayar korsanlarından ve manipülasyondan korunmak' için... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T15:49+0300

2022-02-25T15:49+0300

2022-02-25T15:49+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Donbass özel operasyonu' başlattığını açıklaması sonrası, sosyal medya devleri Twitter ve Facebook, özellikle Ukrayna'dakiler olmak üzere kullanıcılarını hesaplarını korumak için önlem almaya çağırdı.Twitter Safety "Twitter'ı çatışma bölgelerinde veya diğer yüksek riskli alanlarda kullanırken hesabınızı ve dijital bilgilerinizi nasıl kontrol edeceğinizi bilmek önemlidir. Her durum farklıdır, bu nedenle göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar şunlardır" diyerek hesapları güvenli tutmayla ilgili yöntemleri tek tek hatırlattı. Rusya'nın adının anılmadığı ileti dizisinde 'hesabınızı ve dijital bilgilerinizi nasıl kontrol edeceğiniz' konusunda ipuçları ve kılavuzlar sunularak, öncelikle kullanıcılara kendilerini güvensiz hissettiklerinde hesaplarını devre dışı bırakmalarını söylendi. Ardından, hesabın saldırıya uğraması durumunda ne yapılması gerektiği, saldırıya uğramış olup olmadığının nasıl bilineceği açıklanarak konumların tweetlenmemesi önerildi ve akıllı telefonda konum izlemenin nasıl tamamen devre dışı bırakılacağı gösterildi. İpuçları İngilizce, Ukraynaca ve Rusça olarak yayımlandı.Ayrıca bir Twitter sözcüsü, platformun 'yeni ortaya çıkan ve kullanım kurallarını ihlal eden anlatıları proaktif olarak izlediğini' belirtti. Twitter Safety'den birkaç saat sonra, Facebook'un bağlı olduğu Meta şirketinin tehdit istihbarat direktörü David Agranovich, Twitter'da açıklama yaparak, Ukrayna'daki kullanıcıların hesaplarını korumaları için ilave özellikler eklediklerini duyurdu. Tamamen Ukraynaca yazan Agranovich, bölgedeki kullanıcıların profillerini etkili şekilde kilitlemek ve onlara güvenlik eklemek için artık tek tıklamalı bir araca sahip olduğunu söyledi. Şirket daha önce de Afganistan gibi 'tehlikeli durumlardaki' belirli ülkelerde bunu devreye sokmuştu. Ukrayna'da yaşayan veya çalışan herkese dijital dosyalarını ve cihazlarını korumaları için adımlar sunan bazı dış rehberlere de bağlantı veren Agranovich, "Ukrayna'daki gazeteciler ve aktivistlerin (ve diğer savunmasız grupların) Meta'nın çevrimiçi ekosistemin yalnızca bir öğesi olduğunu hatırlaması önemli" dedi. Ayrıca Facebook'un güvenlik politikası başkanı Nathaniel Gleicher, Twitter'da, şirketin etrafındaki çatışma ve içeriğe 'gerçek zamanlı olarak yanıt vermek için özel bir operasyon merkezi' kurduğunu duyurdu. Gleicher, merkezde yerel dilleri konuşanlar dahil uzmanlar görevlendirildiğini aktararak "Böylece durumu yakından izleyebilir ve mümkün olduğunca hızlı hareket edebiliriz" diye ekledi.Business Insider'ın haberine göre dezenformasyonu izleyen bir platform olan Cyabra, Twitter ve Facebook'taki yanlış bilgi miktarının geçen hafta istikrarlı şekilde arttığını saptadı. Haberde Cyabra'ya dayanrak '14 Şubat'tan bu yana Twitter'da Ukrayna'ya olumsuz atıfta bulunan içeriklerin yüzde 11 bin arttığı, son iki hafta içinde Facebook ve Twitter'da Ukrayna ile ilgili tüm içeriğin yüzde 56'sının gerçek olmayan profiller tarafından oluşturulduğu' kaydedildi.

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