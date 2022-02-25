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Fas'ta olağanüstü hal kararı 1 ay daha uzatıldı
Fas'ta olağanüstü hal kararı 1 ay daha uzatıldı
Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uyguladığı 'sağlık olağanüstü halini' bir ay daha uzatma kararı aldı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T14:14+0300
2022-02-25T14:14+0300
koronavirüs
fas
kovid-19
salgın
pandemi
önlem
sokağa çıkma yasağı
kısıtlama
aşı kartı
koronavirüs aşısı
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Fas hükümeti tarafından karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce aldığı sağlık OHAL’ini 31 Mart’a kadar uzattığı belirtildi.Rabat yönetimi ilk kez Aralık 2020’de uygulamaya başladığı OHAL kararını her ay uzattığını duyuruyor. Bu çerçevede 28 Ocak 2022’de tekrar edilen OHAL, 28 Şubat’ta sona erecekti.OHAL, sokağa çıkma yasağı ile bazı kısıtlamaları içeriyorOlağanüstü sağlık durumu kapsamında, 'eğlence mekanlarının gece kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve aşı kartı olmadıkça şehirler arası seyahat yasağı' gibi istisnai önlemler alınmıştı.Ülkede bugüne kadar 1 milyon 159 bin kişi Kovid-19’a yakalanırken, 15 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a karşı aşılama konusunda Arap ve Afrika ülkeleri arasında birinci sırada yer alan 36 milyon nüfuslu Fas’ta bugüne kadar 24 milyon 737 bin kişi aşı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220106/filipinlerin-baskentinde-asisizlara-sokaga-cikma-yasagi-yururlukte-1052466528.html
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fas, kovid-19, salgın, pandemi, önlem, sokağa çıkma yasağı, kısıtlama, aşı kartı, koronavirüs aşısı, ölü sayısı, vaka sayısı, ohal, bakanlar kurulu, dünya

Fas'ta olağanüstü hal kararı 1 ay daha uzatıldı

14:14 25.02.2022
© AAFas - koronavirüs - kovid-19
Fas - koronavirüs - kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uyguladığı 'sağlık olağanüstü halini' bir ay daha uzatma kararı aldı.
Fas hükümeti tarafından karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce aldığı sağlık OHAL’ini 31 Mart’a kadar uzattığı belirtildi.
Rabat yönetimi ilk kez Aralık 2020’de uygulamaya başladığı OHAL kararını her ay uzattığını duyuruyor. Bu çerçevede 28 Ocak 2022’de tekrar edilen OHAL, 28 Şubat’ta sona erecekti.

OHAL, sokağa çıkma yasağı ile bazı kısıtlamaları içeriyor

Olağanüstü sağlık durumu kapsamında, 'eğlence mekanlarının gece kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve aşı kartı olmadıkça şehirler arası seyahat yasağı' gibi istisnai önlemler alınmıştı.
Ülkede bugüne kadar 1 milyon 159 bin kişi Kovid-19’a yakalanırken, 15 bin 938 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a karşı aşılama konusunda Arap ve Afrika ülkeleri arasında birinci sırada yer alan 36 milyon nüfuslu Fas’ta bugüne kadar 24 milyon 737 bin kişi aşı oldu.
Kovid vakalarında patlamayla boğuşan Filipinler'in Metro Manila bölgesinde yılbaşı döneminde bölgelere seyahat için otobüs terminallerinde izdiham yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
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Filipinler'in başkentinde aşısızlara sokağa çıkma yasağı yürürlükte
6 Ocak, 13:43
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