'Geri dönüşüm sergisi': Grafiti ile sokaklara ait olan objeler esere dönüştü

© Belong To Streets Dünyaca ünlü bir lüks markanın logo amblemi kullanarak hazırladığı esere ‘MIDDLE EAST COLLECTION SUMMER 22’ adını veren Met, “Can yeleğinin benim için şöyle bir anlamı var. Bugün sokaklarımız yeni insanlarla dolu artık ve bunların birçoğu savaş mağduru, yeni bir yaşam peşinde oradan oraya sürüklenen insanlar. Ülkemizdeki çoğu mültecinin amacı ise bir şekilde buradan Avrupa’ya geçebilmek. Ve bu yolculukta umutlarını bağladıkları tek şey o turuncu can yelekleri. Belki her gün onlarcası bu umut yolculuğunda başarısız oluyor. Maalesef o umutlarını bağladıkları turuncu yelek kalıyor bir tek suyun üzerinde” ifadelerini kullandı. Her gün önünden geçtiğimiz, ama artık gözümüzün seçmediği sokak nesnelerinin hurdaya çıkmış olanlarını sanatçıların seçimleri ile toplayan Maximum Uniq, Collectible Art & Design’ın sanatçı organizasyonunda gerçekleştirdiği bu özel projeyle sanata desteğini sürdürüyor. Her biri eşsiz ve tekrarı olmayacak anlık bir performansla sergi mekanında hazırlanan ve serginin açıldığı ilk gün eserlerin yüzde altmışının koleksiyonerler tarafından satın alındığı işler, 3 ay boyunca Maximum Uniq Hall Fuaye’de izlenebilir.