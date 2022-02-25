'Geri dönüşüm sergisi': Grafiti ile sokaklara ait olan objeler esere dönüştü

© Belong To Streets Proje hakkında, “Böyle bir çalışma aslında birçok grafiticinin sürekli aklında olan bir projedir. Çünkü bizim zamanımızın çoğu sokaklarda geçiyor. Gecesiyle gündüzüyle gözümüz sürekli boyayacak bir şeyler ya da bir yerler arar. Diğer insanların her gün yürüdüğü yolda fark etmediği bir trafoyu bir kepengi ya da boş duvarı biz belki ilk seferinde fark ederiz. Onlar bir kepenge paslı bir demir yığını olarak bakarken biz boyanması gereken bir tablo olarak görürüz. Bu yüzden bu eski hurdalar ya da eşyalar ilgimizi hep çekmiştir. Bu sergi de Maximum Uniq ekibinin bize sağladığı imkanlarla tekrarı olmayan çok özel bir deneyime dönüştü. Yaratıcılığımızı anlık olarak ve istediğimiz hurdalar üzerinde uygulayarak bu objelere yepyeni bir boyut kazandırdık” yorumunu yapan sanatçılardan Met'in sergiye eklediği son eser olan ban yeleği ise sergiye farklı bir boyut katıyor.