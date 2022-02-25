https://tr.sputniknews.com/20220225/icisleri-bakanligi-bilecik-belediye-baskani-sahini-gorevden-uzaklastirdi-1054239898.html
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i görevden uzaklaştırdı
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i görevden uzaklaştırdı
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T15:25+0300
2022-02-25T15:25+0300
2022-02-25T15:25+0300
türkiye
bilecik
belediye
semih şahin
istifa
içişleri bakanlığı
uzaklaştırma
görevden uzaklaştırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044183244_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4e698ac66b0ecb6410dfd29d54b6b724.jpg
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.Mülkiye müfettişlerince Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/disiplin-kuruluna-sevk-edilen-chpli-bilecik-belediye-baskani-sahin-neden-istifa-edeyim-1054014953.html
türkiye
bilecik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044183244_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d804ae6fc7852d9c2b15fe71ac377eb7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bilecik, belediye, semih şahin, istifa, içişleri bakanlığı, uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i görevden uzaklaştırdı
Abone ol
İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.
Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.
Mülkiye müfettişlerince Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.
Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.