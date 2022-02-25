https://tr.sputniknews.com/20220225/icisleri-bakanligi-bilecik-belediye-baskani-sahini-gorevden-uzaklastirdi-1054239898.html

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediye Başkanı Şahin'i görevden uzaklaştırdı

İçişleri Bakanlığı, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'i geçici olarak görevden... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T15:25+0300

2022-02-25T15:25+0300

2022-02-25T15:25+0300

türkiye

bilecik

belediye

semih şahin

istifa

içişleri bakanlığı

uzaklaştırma

görevden uzaklaştırma

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Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediğinin tespit edilmesi üzerine, 19 Ocak'ta Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmiş, suçüstü yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.Soruşturma kapsamında mülkiye müfettişlerince elde edilen bulgularla hazırlanan rapor Cumhuriyet Başsavcılığına iletildi. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya Belediye Başkanı Semih Şahin de dahil edildi.Mülkiye müfettişlerince Belediye Başkanı Semih Şahin hakkında Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında da mal varlığı soruşturması başlatıldı.İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, tanıkların ve ifade sahiplerinin baskı altına alınmaması, suç delillerinin yok edilmesinin, karartılmasının ya da değiştirilmesinin önüne geçilebilmesi, yapılacak ön inceleme ve soruşturmaların selameti için Başkan Şahin'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasını talep etti.Bunun üzerine Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.Görevden uzaklaştırma kararının, Anayasanın 127. maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında alındığı öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/disiplin-kuruluna-sevk-edilen-chpli-bilecik-belediye-baskani-sahin-neden-istifa-edeyim-1054014953.html

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bilecik, belediye, semih şahin, istifa, içişleri bakanlığı, uzaklaştırma, görevden uzaklaştırma