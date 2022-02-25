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İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı
İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı
İzmir’de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen belediyenin eski çalışan, güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Şahıs, polis tarafından ayağından... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T06:33+0300
2022-02-25T06:33+0300
türkiye
izmir
menemen
bıçaklı saldırı
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Olay, saat 19.00 sıralarında Menemen Belediyesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre önceki yıllarda Menemen Belediyesi’nde çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E., yanındaki 2 kişiyle beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından uyarılan Ramazan E. ve yanındakiler, uyarılara aldırış etmeden demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine girdi. Bu esnada Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisinin ikazlarına karşılık olarak bıçak çekti. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine polis memuru, Ramazan E.’ye biber gazı sıkarak kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Diğer saldırganlar etkisiz hale gelirken, alkollü olduğu düşünülen Ramazan E., bu kez polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen ve kendilerine saldıran şüpheliyi ayağına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Öte yandan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, ayağından yaralanan saldırgan, sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
türkiye
izmir
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izmir, menemen, bıçaklı saldırı

İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı

06:33 25.02.2022
© İHA / AYHAN EDEROĞLU İZMİR'DE MENEMEN BELEDİYESİ BİNASINA ZORLA GİRMEK İSTEYEN BELEDİYENİN ESKİ ÇALIŞANI, DUR İHTARINA UYMAYINCA POLİS TARAFINDAN AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. O ANLAR İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.
İZMİR'DE MENEMEN BELEDİYESİ BİNASINA ZORLA GİRMEK İSTEYEN BELEDİYENİN ESKİ ÇALIŞANI, DUR İHTARINA UYMAYINCA POLİS TARAFINDAN AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ. O ANLAR İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© İHA / AYHAN EDEROĞLU
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İzmir’de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen belediyenin eski çalışan, güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Şahıs, polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Menemen Belediyesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre önceki yıllarda Menemen Belediyesi’nde çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E., yanındaki 2 kişiyle beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi.
Güvenlik görevlisi tarafından uyarılan Ramazan E. ve yanındakiler, uyarılara aldırış etmeden demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine girdi. Bu esnada Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisinin ikazlarına karşılık olarak bıçak çekti. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine polis memuru, Ramazan E.’ye biber gazı sıkarak kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Diğer saldırganlar etkisiz hale gelirken, alkollü olduğu düşünülen Ramazan E., bu kez polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen ve kendilerine saldıran şüpheliyi ayağına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Öte yandan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, ayağından yaralanan saldırgan, sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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