https://tr.sputniknews.com/20220225/izmir-menemen-belediyesinde-bicakli-saldiri-1054219373.html

İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı

İzmir Menemen Belediyesi'nde bıçaklı saldırı

İzmir’de Menemen Belediyesi binasına zorla girmek isteyen belediyenin eski çalışan, güvenlik görevlilerine bıçak çekti. Şahıs, polis tarafından ayağından... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T06:33+0300

2022-02-25T06:33+0300

2022-02-25T06:33+0300

türkiye

izmir

menemen

bıçaklı saldırı

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Olay, saat 19.00 sıralarında Menemen Belediyesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre önceki yıllarda Menemen Belediyesi’nde çalışan, işlediği bir suç sebebiyle bir süredir de cezaevinde olduğu öğrenilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan Ramazan E., yanındaki 2 kişiyle beraber mesai saatleri dışında belediye binasına girmek istedi. Güvenlik görevlisi tarafından uyarılan Ramazan E. ve yanındakiler, uyarılara aldırış etmeden demir korkuluklardan atlayarak belediyenin bahçesine girdi. Bu esnada Ramazan E., belediyede görevli polis memuru ve güvenlik görevlisinin ikazlarına karşılık olarak bıçak çekti. Şüphelinin bıçak çekmesi üzerine polis memuru, Ramazan E.’ye biber gazı sıkarak kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Diğer saldırganlar etkisiz hale gelirken, alkollü olduğu düşünülen Ramazan E., bu kez polis memuru ve güvenlik görevlisine elindeki bıçakla saldırdı. Görevli polis memuru, uyarılara aldırış etmeyen ve kendilerine saldıran şüpheliyi ayağına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Öte yandan, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gelirken, ayağından yaralanan saldırgan, sağlık ekipleri tarafından Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan saldırganın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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izmir, menemen, bıçaklı saldırı