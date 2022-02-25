https://tr.sputniknews.com/20220225/john-pilgerdan-bati-liderleri-ve-medyasina-ikiyuzluler-gecit-toreninde-tepkisi-1054230170.html

John Pilger'dan Batı liderleri ve medyasına 'İkiyüzlüler geçit töreninde' tepkisi

John Pilger'dan Batı liderleri ve medyasına 'İkiyüzlüler geçit töreninde' tepkisi

Emperyalizm ve sömürgecilik eleştirileriyle tanınan John Pilger, Rusya'yı suçlarken Ukrayna'nın Donbass saldırılarını ve Minsk Anlaşmaları'na uymamasını... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T12:46+0300

2022-02-25T12:46+0300

2022-02-25T12:46+0300

ukrayna krizi

john pilger

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ABD, Britanya, Avustralya'nın emperyalist, sömürgeci politikalarına yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci, yazar, belgesel filmci ve akademisyen John Pilger, bu kez Twitter'dan Rusya'nın Donbass'la ilgili özel operasyonunu kınayan Batı'ya şöyle seslendi: "İkiyüzlüler geçit töreninde. Bunları CNN'de, BBC'de izleyin, duvardan duvara okuyun. Şimdi Britanyalıların, Fransızların, Almanların veya Amerikalıların stratejik bir anklavını 8 yıl boyunca şiddetli kuşatma altında - bombalanarak terörize edilerek - hayal edin. Dünyanın yöneticileri buna göz yumar mı?"Anklav, genel anlamda, bir ülkenin/halkın, başka bir ülke/halk sınırları içinde kalan bölümü anlamına geliyor. 2014'te Ukrayna'da ABD-AB destekli Maidan darbesiyle demokratik yollardan seçilmiş hükümetin devrilmesi ve aşırı sağcı ağırlıklı hükümetin kurulmasını kabul etmeyen Donbass'ın Rusça konuşan halkının kurduğu Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri, tek taraflı bağımsızlık ilan etmelerinden beri Kiev'in askeri saldırıları altında 8 yılda 14 bin can kaybı verdi. Putin'in özel operasyon talimatı öncesi, Ukrayna ordusu Donetsk ve Lugansk'ı yoğun topçu ateşine aldı. Pilger'in "Dünyanın yöneticileri buna göz yumar mıydı?" diye sorduğu bu duruma çözüm için uluslararası toplumla kotarılan Minsk Anlaşmaları'nın Donbass'a geniş çaplı özerklik de içeren maddelerini asla uygulamayan Kiev, tersine Rusça'yı ve Sovyet mirasını yasaklayan yasalar çıkardı. Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerin tanıyıp onların davetiyle operasyon başlatmasının ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşmesini iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Şu sıra bu görüşmeyi yapmanın anlamı yok" dedi. ABD Başkanı Joe Biden da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 'görüşecek bir şey kalmadığı' mesajını verdi. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Putin'i 'kan dökme ve yıkım yolunu seçmekle' suçladı. Britanya'da yaşayan ve ABD'de ders veren Pilger, buna şu tepkiyi gösterdi:"Johnson ve Biden'ın bize dünya meselelerinin etiği hakkında ders vermesi saçma. Biden şu anda Afganistan'ın nakit rezervlerini çalıyor ve milyonları açlığa mahkum ediyor. Batı, Ukrayna'ya barış getirebilirdi ama bunu yapmamayı seçti."

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john pilger