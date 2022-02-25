https://tr.sputniknews.com/20220225/kadinlar-basketbol-super-ligi-takimlarindan-botasta-9-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1054242964.html
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 7'si oyuncu toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T16:25+0300
2022-02-25T16:25+0300
2022-02-25T16:25+0300
botaş
türkiye kadınlar basketbol süper ligi
spor
koronavirüs
kovid-19
salgın
türkiye’de kovid-19 salgını
salgın hastalık
pandemi
maç
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Konuya dair Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Yapılan rutin testler sonucunda 7'si oyuncu, 1'i idari, 1'i de teknik ekipten toplam 9 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.Maç ertelendiAyrıca, yarın UMF Yapı İzmitspor'la oynanması planlanan lig maçının da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.Liglerde haftanın programıTürkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hafta liglerde yapılması planlanan program ise şöyle:Kadınlar Süper Ligi13.30 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara DSİ)15.00 Fenerbahçe Safiport-Elazığ İl Özel İdare (Metro Enerji)15.30 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has)16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Naim Süleymanoğlu)18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya 07 Basketbol (Servet Tazegül)13.00 Galatasaray-Hatayspor (Şehit Mustafa Özel)Not: BOTAŞ-UMF Yapı İzmit Belediyespor müsabakası ertelendi.Türkiye Basketbol 1. Ligi18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Tarık Almış)14.00 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Cebeci)15.45 Fethiye Belediyespor-Samsunspor (Fethiye Beşkaza)17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi)14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Kurtdereli)15.45 Finalspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Naim Süleymanoğlu)17.30 TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (TOBB ETÜ)18.00 OGM Ormanspor-Akran Gemlik Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiye-basketbol-federasyonu-kovid-19-protokolunu-guncelledi-1052724623.html
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botaş, türkiye kadınlar basketbol süper ligi, koronavirüs, kovid-19, salgın, türkiye’de kovid-19 salgını, salgın hastalık, pandemi, maç, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol
Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 7'si oyuncu toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Konuya dair Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Yapılan rutin testler sonucunda 7'si oyuncu, 1'i idari, 1'i de teknik ekipten toplam 9 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.
Maç ertelendi
Ayrıca, yarın UMF Yapı İzmitspor'la oynanması planlanan lig maçının da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Liglerde haftanın programı
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hafta liglerde yapılması planlanan program ise şöyle:
13.30 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara DSİ)
15.00 Fenerbahçe Safiport-Elazığ İl Özel İdare (Metro Enerji)
15.30 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Naim Süleymanoğlu)
18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya 07 Basketbol (Servet Tazegül)
13.00 Galatasaray-Hatayspor (Şehit Mustafa Özel)
Not: BOTAŞ-UMF Yapı İzmit Belediyespor müsabakası ertelendi.
Türkiye Basketbol 1. Ligi
18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Tarık Almış)
14.00 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Cebeci)
15.45 Fethiye Belediyespor-Samsunspor (Fethiye Beşkaza)
17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi)
14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Kurtdereli)
15.45 Finalspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Naim Süleymanoğlu)
17.30 TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (TOBB ETÜ)
18.00 OGM Ormanspor-Akran Gemlik Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)