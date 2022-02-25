https://tr.sputniknews.com/20220225/kadinlar-basketbol-super-ligi-takimlarindan-botasta-9-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-1054242964.html

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından BOTAŞ'ta 7'si oyuncu toplam 9 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T16:25+0300

2022-02-25T16:25+0300

2022-02-25T16:25+0300

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Konuya dair Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Yapılan rutin testler sonucunda 7'si oyuncu, 1'i idari, 1'i de teknik ekipten toplam 9 kişinin Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu kişilerin izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.Maç ertelendiAyrıca, yarın UMF Yapı İzmitspor'la oynanması planlanan lig maçının da Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.Liglerde haftanın programıTürkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hafta liglerde yapılması planlanan program ise şöyle:Kadınlar Süper Ligi13.30 Çankaya Üniversitesi-Nesibe Aydın (Ankara DSİ)15.00 Fenerbahçe Safiport-Elazığ İl Özel İdare (Metro Enerji)15.30 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has)16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta (Naim Süleymanoğlu)18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Antalya 07 Basketbol (Servet Tazegül)13.00 Galatasaray-Hatayspor (Şehit Mustafa Özel)Not: BOTAŞ-UMF Yapı İzmit Belediyespor müsabakası ertelendi.Türkiye Basketbol 1. Ligi18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Mamak Belediyespor (Tarık Almış)14.00 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Cebeci)15.45 Fethiye Belediyespor-Samsunspor (Fethiye Beşkaza)17.30 Beysu Konyaspor Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Selçuklu Belediyesi)14.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Kurtdereli)15.45 Finalspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Naim Süleymanoğlu)17.30 TED Ankara Kolejliler-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (TOBB ETÜ)18.00 OGM Ormanspor-Akran Gemlik Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

https://tr.sputniknews.com/20220114/turkiye-basketbol-federasyonu-kovid-19-protokolunu-guncelledi-1052724623.html

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