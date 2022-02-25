https://tr.sputniknews.com/20220225/karabukte-13-kisi-tavuk-donerden-zehirlendi-1054253507.html
Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi
Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi
Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T23:37+0300
2022-02-25T23:37+0300
2022-02-25T23:37+0300
türkiye
karabük
gıda zehirlenmesi
tavuk döner
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103264/80/1032648037_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_91ca728975e1f42248c1717ff1e514d6.jpg
Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211113/31-saglik-calisani-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-tedavi-altina-alindi-1050760527.html
türkiye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103264/80/1032648037_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_eb5ca0ce97f94d6cd0a17e83d7b938b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karabük, gıda zehirlenmesi, tavuk döner
Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi
Abone ol
Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.