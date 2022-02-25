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Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi
Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi
Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-25T23:37+0300
türkiye
karabük
gıda zehirlenmesi
tavuk döner
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Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211113/31-saglik-calisani-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-tedavi-altina-alindi-1050760527.html
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karabük, gıda zehirlenmesi, tavuk döner

Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi

23:37 25.02.2022
© AAtavuk döner
tavuk döner - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© AA
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Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.
Çorum'da 31 sağlık çalışanı, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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31 sağlık çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
13 Kasım 2021, 04:40
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