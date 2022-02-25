https://tr.sputniknews.com/20220225/karabukte-13-kisi-tavuk-donerden-zehirlendi-1054253507.html

Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Karabük'te 13 kişi tavuk dönerden zehirlendi

Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-25T23:37+0300

2022-02-25T23:37+0300

2022-02-25T23:37+0300

türkiye

karabük

gıda zehirlenmesi

tavuk döner

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Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20211113/31-saglik-calisani-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-tedavi-altina-alindi-1050760527.html

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karabük, gıda zehirlenmesi, tavuk döner