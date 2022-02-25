https://tr.sputniknews.com/20220225/kizilaydan-ukraynaya-yardim-1054228778.html
Kızılay'dan Ukrayna'ya yardım
Kızılay'dan Ukrayna'ya yardım
Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor. 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:20+0300
2022-02-25T12:20+0300
2022-02-25T12:21+0300
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kızılay
donbass
rusya
ukrayna
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Rusya Donbass operasyonunun ardından Türk Kızılayı, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye İnsani Yardım Konvoyu çıkardığını açıkladı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay ekibimiz Depo Çadırları,evlerini terketmiş insanlara yönelik Afet Barınma Çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek Seyyar İkram Araçları ile bölgeye hareket ediyor" dedi. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.
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kızılay, donbass, rusya, ukrayna
Kızılay'dan Ukrayna'ya yardım
12:20 25.02.2022 (güncellendi: 12:21 25.02.2022) Abone ol
Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.
Rusya Donbass operasyonunun ardından Türk Kızılayı, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye İnsani Yardım Konvoyu çıkardığını açıkladı.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay ekibimiz Depo Çadırları,evlerini terketmiş insanlara yönelik Afet Barınma Çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek Seyyar İkram Araçları ile bölgeye hareket ediyor" dedi.
Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.