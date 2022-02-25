https://tr.sputniknews.com/20220225/kizilaydan-ukraynaya-yardim-1054228778.html

Kızılay'dan Ukrayna'ya yardım

Kızılay'dan Ukrayna'ya yardım

Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor. 25.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kızılay

donbass

rusya

ukrayna

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Rusya Donbass operasyonunun ardından Türk Kızılayı, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye İnsani Yardım Konvoyu çıkardığını açıkladı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay ekibimiz Depo Çadırları,evlerini terketmiş insanlara yönelik Afet Barınma Çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek Seyyar İkram Araçları ile bölgeye hareket ediyor" dedi. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.

türkiye

kızılay

donbass

rusya

ukrayna

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kızılay, donbass, rusya, ukrayna