https://tr.sputniknews.com/20220225/midelerinden-800-gram-eroin-cikti-1054229354.html
Midelerinden 800 gram eroin çıktı
Midelerinden 800 gram eroin çıktı
Ankara'da, sindirim ve boşaltım sistemlerinde uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin vücutlarında bulunan 103 kapsül halindeki 800... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:35+0300
2022-02-25T12:35+0300
2022-02-25T12:51+0300
yaşam
eroin
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Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticari yaptıklarından şüphelendikleri Behzad M. ve Morteza M.F.'yi gözaltına aldı.Ekipler, yaptıkları sorgu ve incelemede, şüphelilerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde kapsül halinde saf eroin taşıdığını tespit etti.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından hastaneye yatırılan şüpheliler ameliyata alındı.Ameliyatta 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 103 kapsül şeklinde toplam 800 gram saf eroin çıkarıldı. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
eroin
Midelerinden 800 gram eroin çıktı
12:35 25.02.2022 (güncellendi: 12:51 25.02.2022) Abone ol
Ankara'da, sindirim ve boşaltım sistemlerinde uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin vücutlarında bulunan 103 kapsül halindeki 800 gram saf eroin ameliyatla çıkarıldı.
Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticari yaptıklarından şüphelendikleri Behzad M. ve Morteza M.F.'yi gözaltına aldı.
Ekipler, yaptıkları sorgu ve incelemede, şüphelilerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde kapsül halinde saf eroin taşıdığını tespit etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından hastaneye yatırılan şüpheliler ameliyata alındı.
Ameliyatta 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 103 kapsül şeklinde toplam 800 gram saf eroin çıkarıldı. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.