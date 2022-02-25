Türkiye
SON DAKİKA| Matviyenko: Batı’nın zayıf noktalarını biliyoruz, biz de yaptırım hazırladık
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220225/midelerinden-800-gram-eroin-cikti-1054229354.html
Midelerinden 800 gram eroin çıktı
Midelerinden 800 gram eroin çıktı
Ankara'da, sindirim ve boşaltım sistemlerinde uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin vücutlarında bulunan 103 kapsül halindeki 800... 25.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-25T12:35+0300
2022-02-25T12:51+0300
yaşam
eroin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054229428_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_fac52b84fa4abf94732d5ce762a3f7c7.jpg
Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticari yaptıklarından şüphelendikleri Behzad M. ve Morteza M.F.'yi gözaltına aldı.Ekipler, yaptıkları sorgu ve incelemede, şüphelilerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde kapsül halinde saf eroin taşıdığını tespit etti.Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından hastaneye yatırılan şüpheliler ameliyata alındı.Ameliyatta 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 103 kapsül şeklinde toplam 800 gram saf eroin çıkarıldı. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/19/1054229428_80:0:580:375_1920x0_80_0_0_64729c59040016819cf24348bcdbf529.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
eroin

Midelerinden 800 gram eroin çıktı

12:35 25.02.2022 (güncellendi: 12:51 25.02.2022)
© DHAMidelerinden 800 gram eroin çıktı
Midelerinden 800 gram eroin çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Ankara'da, sindirim ve boşaltım sistemlerinde uyuşturucu taşıyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin vücutlarında bulunan 103 kapsül halindeki 800 gram saf eroin ameliyatla çıkarıldı.
Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 18 Şubat'ta düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ticari yaptıklarından şüphelendikleri Behzad M. ve Morteza M.F.'yi gözaltına aldı.
Ekipler, yaptıkları sorgu ve incelemede, şüphelilerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde kapsül halinde saf eroin taşıdığını tespit etti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından hastaneye yatırılan şüpheliler ameliyata alındı.
Ameliyatta 2 şüphelinin sindirim ve boşaltım sistemlerinden 103 kapsül şeklinde toplam 800 gram saf eroin çıkarıldı. Şüphelilerin hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала