Mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren sanık: Şeytan bana 'Dışarı çık insan öldür' dedi

Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanık Boz'un yargılanmasına başlandı. Sanık Boz, şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, "Kafamın içerisinde şeytan... 25.02.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul Ataşehir'de 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i, kaldırımda yürüdüğü sırada kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz'un savunması alındı.Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz ve avukatları ile Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz, annesi Beyhan Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve aile yakınları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul 2 Nolu Baro avukatları da hazır bulundu.Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporda, sanık Boz'un akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğini tutanağa geçirdi.Sanık Boz'un avukatları, duruşmanın CMK'nın 182. maddesi kapsamında kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının bu talebini reddetti.Sanık Boz savunmasında, şizofreni hastası olduğunu öne sürerek, "Kafamın içerisinde şeytan benimle sürekli konuşuyor. Şeytan bana 'Dışarı çık insan öldür, dedi. Eğer bu suçu işlemezsem beni öldüreceğini söyledi. Ben intihar etmezsem veya insan öldürmezsem beni öldüreceğini söyledi. Daha önceden uyuşturucu kullandım, onun için hasta olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Cinsiyet ayrımı yapmadım'Mahkeme başkanının olay gününü anlatmasını istemesi üzerine sanık Boz, "Olay için çok pişmanım, çok özür dilerim. Olay günü akşam saatlerinde şeytan bana dışarda insan öldür dedikten sonra endişelendim. Birini öldürme kararı aldım. Dışarda bulunan herhangi bir insanı seçtim" diye konuştu.Mahkeme başkanının sorusu üzerine Boz, bu sırada cinsiyet ayrımı yapmadığını söyledi.Şizofreniden ailesinin haberinin olmadığını belirten Boz, olayda kullandığı kılıcı da internetten hobi amaçlı aldığını anlattı.Mahkeme başkanının, savcılık aşamasında "Sinirliydim, moralim bozuktu. Daha kolay olduğu için de kadın öldürmeyi tercih ettim" şeklindeki ifadesi hatırlatarak, neden böyle söylediğini sorduğu sanık Boz ise "Sinirlendiğim doğru, ama diğer söylediklerimi hatırlamıyorum" yanıtını verdi.Mahkeme başkanı: Bu kılıcı samuraylar erdemleri gereği kullanıyorMahkeme başkanının olayda kullandığı kılıca ilişkin "Bu kılıcın ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını biliyor musun? Samuraylar erdemleri gereği kullanıyorlar. Onursuzluk durumu olursa ölmek erdemliliğini göstermek için bu kılıcı karın bölgelerine saplıyorlar. Biliyor musun bu özelliğini?" diye sorduğu sanık Boz, hayır bilmiyorum yanıtını verdi.Söz verilen sanık Boz'un avukatı ise Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı dileyerek, sanığın ailesinin de yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, bu olayın sanığın akıl hastası olmasından kaynaklandığını dile getirdi.'Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var'Baba Avni Cengiz, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Hakim bey çok iyi öğretmişler, anlatıyor da... ilkokul talebesi gibi anlatıyor. Ben sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.Konuşması sırasında göz yaşlarını tutamayan anne Beyhan Cengiz de, "Sayın hakim hiç acımadan tanımadığı birini zalimce sırf zevk için canını alan birine en ağır cezayı vermenizi diliyorum. Burada sabrın çok zor olduğu bir durumda size saygımızdan sessizce durmaya çalışıyoruz. Başak Cengiz'i evladınız gibi görün. Türkiye'de kadınlar için kanayan bir yara var. Siz adaletin bel kemiğisiniz, adalet sizin elinizde. Suçsuz insanı suçluya yedirmeyin. Kanını yerde koymayın, bir anne olarak yalvarıyorum size" dedi.Ağabey Fatih Cengiz de "İlk okul seviyesinde ezberletilmiş bu anlatılanlara eğer adalet inanacaksa, ki ben inanacağını zannetmiyorum. Adalete inanmak istiyorum. Başak Cengiz'in ne kadar iyi bir insan olduğuna laf yetmez. Melekti. Sanıktan şikayetçiyim. Sanık hakkında aldırılan raporlara inanmıyorum. Sanığın ilk aşamasında çok akıllıca verdiği ifade var. Plan yapmış." şeklinde konuştu.Ailenin konuştuğu sırada duruşma salonunda bulunanların da gözyaşlarını tutamadığı görüldü."Sanık sadece Başak'ı değil geleceğimizi de katletmiştir"Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da "Ezberletilmiş cümleler sarf ediliyor. Sanık sadece Başak'ı değil geleceğimizi de katletmiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.Müşteki Kaan Ağaca ise olayın olduğu gün bir kadın sesi duyduğunu anlatarak, "İmdat çağlığı olduğu anlayınca koşarak gittim. Yapma diye bağırmaya başladım. Sanık ben geldiğimde Başak Cengiz'e kılıç saplıyordu. Sanığa bağırınca yaklaşma sana da saplarım diye bağırdı. İnsanlar gelmeye başlayınca koşarak sitesine doğru girdi. Sanık olay sırasında saldırgan tavırdaydı. Sitede oturanlar geldiğinde kendisinin sürekli rahatsızlık verdiğini söylemişlerdi. Sanıktan şikayetçiyim." beyanında bulundu.Olay görüntüsü izlenirken aile salondan çıktıDuruşmada daha sonra mahkeme başkanı olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesine karar verdi. Bu sırada daha önce görüntüleri izlemediği belirtilen anne Beyhan Cengiz gözyaşlarını tutamayınca, aile duruşma salonunun dışına çıkarıldı.Müşteki ailenin avukatı Mustafa Tırtır, sanığın soruşturma aşamasında bugün verdiği ifadeden bahsetmediğini, bu ifadenin suçtan kurtulmak için öğretildiğinin çok açık olduğunu söyledi. Başak Cengiz'in ailesinin yaşadıkları acıyı tarif etmenin imkansız olduğunu kaydeden avukat Tırtır, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Can Göktuğ Boz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.KADEM ve aileden açıklamaDavanın bitmesinin ardından Kadın ve Demokrasi Derneği üyeleri ile Başak Cengiz'in ailesi adliye önünde açıklama yaptı.KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, 28 yaşındaki Başak Cengiz'in, Ankara'dan bir aylık eğitim için geldiği İstanbul'da, 9 Kasım 2021'de akıl almaz bir saldırıya uğradığını hatırlatarak, saldırganın erkekler direnebileceği için kadın olarak Cengiz'i kurban seçtiğini anlattı."Bu bilinçli vahşet, sadece, kadına yönelik şiddetle aralıksız mücadele eden bizlerin değil tüm Türkiye'nin kanını dondurdu" ifadelerini kullanan Gümrükçüoğlu, olayın ardından Cengiz ailesiyle iletişime geçtiklerini ve adalet yerini bulana kadar davanın takipçisi olacaklarını söylediklerini dile getirdi.Gümrükçüoğlu, sözlerini tutarak hukuk kurulundaki avukatların davaya katıldığını belirterek, "Avukatlarımız failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, dosyayı sanığın akıl hastalığı ve cezai ehliyet bakımından değerlendirilmesi için Adli Tıp Kurumu İhtisas Kuruluna sevk etti" diye konuştu.Anne Beyhan Cengiz ise adalete inandığını belirterek, şöyle konuştu:Beyhan Cengiz, sanığın avukatının sanığın hasta olduğunu, tedavi edilmesi gerektiğini söylediğini dile getirerek, "Peki sayın avukat saygı duyuyorum görevine. Siz o caniyi suçsuz biliyorsunuz, hasta diyorsunuz. Peki sanık sandalyesine suçlular kim oturtturabilecek misin?" dedi.Baba Avni Cengiz ise duruşmada iddianamenin okunması, görüntülerin izlenmesinin kendilerine çok ağır geldiğini belirterek, sanığın kendisine deli muamelesi yaptığını söyledi.Ne olmuştu?Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

